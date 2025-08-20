「ＤｅＮＡ１−３広島」（１９日、横浜スタジアム）

試合後の広島・床田寛樹投手はいつにも増してうれしそうだった。「粘り強く投げられたかなと思いますね。なんとか（チームが）勝てたので。良かったですねえ」。自身に勝ち星はつかなくとも「まあまあ。（チームが）勝ったので。よかったっす」と笑顔。７回７安打１失点の好投が光った。

尻上がりの投球を見せた。二回に先頭の宮崎に二塁打を浴びるなどして先制を許したが、中盤に入ると安定感を取り戻した。「今日は結構真っすぐを投げました」。平時は１４０キロ前後の直球でカウントをつくり、要所では１４０キロ台後半の直球で勝負をかけ、２点目を与えなかった。

六回を投げ終えた時点で球数は１００球だったが、七回表の打席にも立って続投した。「僕もいかせてもらえると思ってなかった」。首脳陣からの信頼を粋に感じ、七回は１１２球目で、この日最速の１４９キロをマークするなど気合を入れて封じた。「ピンチになっていたら代わっていたと思う。任せてもらえて、踏ん張れたのは自分で成長を感じましたね」と充実感を漂わせた。

前回登板から投げ始めた新球・ナックルカーブは３球しかサインが出ず、「僕は投げたかったんですけど、サイン出してくれなかったので。しゃーないです」と苦笑い。これで３年連続の規定投球回にも到達した。「あと二つは最低勝ちたい」と語る左腕のフル回転が上位再進出の鍵となる。