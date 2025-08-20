ロシア軍が米国製装甲車に星条旗を掲げ、ウクライナ最前線を移動する姿を収めた映像が公開された。

１８日（現地時間）、ロシア国営放送ＲＴは自らのテレグラムアカウントに、ウクライナ東部ザポリージャのある村で、ロシア兵が搭乗した装甲車がロシアの国旗と米国の国旗を掲げて戦場に移動する場面を投稿した。

映像の中の装甲車は米国が製造したＭ１１３で、ロシア軍が鹵獲（ろかく）したものと伝えられている。Ｍ１１３にはドローン防御用のケージが設置されており、ＲＴはこの装甲車が「修理・復元」を経て第７０自動小銃連隊で戦闘任務を遂行中だと伝えた。

映像の撮影時点は明らかではないが、公開の時点が今月１５日にアラスカ州で開かれたドナルド・トランプ米大統領とウラジーミル・プーチン露大統領の首脳会談直後という点に、海外メディアは注目している。

当時、トランプ大統領はプーチンを手厚くもてなしたが、ウクライナ終戦に関して実質的な成果を得ることはできなかった。一方でプーチン大統領は外交的孤立から抜け出し、国際社会の追加制裁を遅らせたことで会談の勝者と評価された。

映像公開直後、ウクライナのアンドリー・イェルマーク大統領府長官はテレグラムで「ロシアが米国の象徴を自らのテロ攻撃戦争に利用している」とし「厚顔無恥の極みだ」と批判した。