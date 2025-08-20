広島・林晃汰内野手（２４）はブレない。７月中旬に１軍で２戦連続本塁打を放つなど、才能開花の兆しを見せたが、８月４日に無念の登録抹消。現在はファームで汗を流す中、年初から取り組む打撃の意識を徹底し、１軍再昇格のチャンスを虎視眈々（たんたん）と狙っている。

置かれた場所が変わってもやることは変わらない。見つけた道筋を歩む覚悟を示すかのように林はファームでバットを黙々と振り込んでいた。「オフからずっと継続しているものをやっています。（２軍に）落ちてきたからといって、あまり変えてなくて、ずっと一緒です」。悔しい思いを抱えながらではあるだろうが、まなざしには力強さがあった。

年初から徹底して意識しているのは逆方向への打球だ。「流さずに自分の打球を」。右打者が引っ張ったような打球が理想ということだろう。「そこができたら絶対に打てると思う。理想に近づけるようにと思ってやっています」と力を込める。

１軍には７月１７日に昇格した。同２０、２１日のヤクルト戦（神宮）では２戦連続アーチも放った。特に同２１日は左翼スタンドへの一発。「やっぱりやってきたことが出たので、それは自信にして継続できるようにと思ってやっています」。１軍の舞台での好結果がブレない姿勢の大きな根拠となっている。

その後はスタメン機会もありながら、安打はなかなか生まれず、８月４日に登録抹消。それでも「アプローチは自分的には悪くなかった。あとは数をやるだけというイメージですね」と前向きさを失うことはない。

そんな中で、林自身が「今年１番成長したところ」と語るのが選球眼の向上だ。昨年までは追い込まれてから低めに落ちる変化球にバットが空を切る場面が散見されたが、今年は違う。１６日のウエスタン・ソフトバンク戦（由宇）では２四球を記録。「球が見えているので、四球を選べている。打ちにいく中で体の反応で見逃しできるようになっている」と話す。

１軍では同じポジションの佐々木らが活躍中だが、左の大砲は不在。「そこが自分の生き残る道」と林は言った。「１軍に上がることが自分のためになるし、経験にもなる。１軍でやらないと稼げないですし。自分を高めるしかないと思うので、いつ呼ばれてもいいようにと思って打ち込んでいる感じです」。貪欲に、がむしゃらに−。１軍で再び光を浴びるため、今日も炎天下でバットを振る。

◆林晃汰（はやし・こうた）２０００年１１月１６日生まれ、２４歳。和歌山県出身。１８１センチ、９８キロ。右投げ左打ち。内野手。智弁和歌山高では３年春の選抜大会で準優勝。１８年度ドラフトで広島から３位指名され入団。２０年１０月９日のヤクルト戦でプロ初安打、２１年５月２９日のロッテ戦でプロ初本塁打を放った。広角に長打を打てる強烈なパンチ力が武器のスラッガー。