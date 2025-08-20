「ＤｅＮＡ１−３広島」（１９日、横浜スタジアム）

モンティーが決めた！広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が、同点の九回に相手守護神・入江から決勝の８号２ランを左翼席へたたき込んだ。８月の５本塁打は阪神・佐藤輝、ヤクルト・村上に並んで１２球団トップで、新井貴浩監督（４８）も絶賛の言葉を並べた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−モンテロの勝ち越し弾は真っすぐを続けてきた中でフォークを捉えた。

「（入江は）真っすぐがいいピッチャーだし、羽月を代走に出していたから真っすぐが多くなるというところで、追い込まれてからも強い真っすぐも何とか粘って、最後甘いフォークを捉えたナイスバッティングだったと思います」

−モンテロの打球が上がってきた要因は。

「もともとパワーはあるから、自分の捉えられる確率が上がってきていると思う。だから、勝手に角度がついている」

−床田は立ち上がりで苦しんだが、１失点でしのいだ。

「当たっている打者が多い中で、粘って粘って最少失点でよく抑えてくれたと思います。ナイスピッチングだったね。トコが粘ってくれたから、こういう試合になったと思うし、後をうけた投手もよく頑張ったと思います」