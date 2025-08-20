佐々木希がハシゴ酒のシメに訪れるナチュラルワインショップで語った”裏話”

蒸し暑いこの時季こそ、クイっと飲みたくなるお酒のひとつがナチュラルワイン。ライトな飲み口のものも多く、休日の昼からでも気軽に楽しめる、そんなところもナチュラルワインの魅力だ。

佐々木希さんがそんなナチュラルワイン気分の時によく訪れているのが、通称“ナチュラルワイン”通りとも呼ばれている東京・幡ヶ谷エリア。「今日はナチュラルワインにどっぷり浸かりたい！という時に友人たちとよく行っています。幡ヶ谷は、商店街を中心に、ナチュラルワインを扱っているご飯屋さんがいくつもあり、さまざまなナチュラルワイン好きが集まるいわゆる“聖地”なんです」

連載第20回では、そんな佐々木さんがハシゴ酒をした際に、シメに訪れることが多いという『wineshop flow』を訪問。そこで出会ったファーストヴィンテージワインや、代表の深川健光さんとのナチュラルワインの“あれこれ”トークをお届けする。

店内の角打ちスペースでまずは1杯

『wineshop flow（ワインショップ フロウ）』は、2017年12月に東京・幡ヶ谷にオープン。当時はまだナチュラルワインを取り扱うお店がほとんどなく、今では幡ヶ谷エリアを象徴するナチュラルワインショップとして、ワイン好きの多くの人々に親しまれている。

地下にある入り口を開けると、角打ちスペースがあり、奥には代表の深川さんがセレクトしたワインが約200種類ストックされている。「初めて佐々木さんが来てくれた時のことはよく覚えていて、佐々木さんが入口の階段を降りてきた時に、『お人形さんがきた！』と衝撃が走りました（笑）」と深川さん。

角打ちスペースで、深川さんのおすすめワインを1杯いただくことに。佐々木さんがその中から「気になる！」と手に取ったのが、ヴィクトール・エ・マルソー「オルフォン2023」。フランス・ロワール地方で若い男性2人で造っているワイナリーでの、記念すべきファーストヴィンテージの1本だ。

【ナチュラルワインMEMO】

「ファーストヴィンテージ」

そのワイナリーで初めて造られた記念すべきワインのこと。最初であると同時に、“ファーストヴィンテージ”と呼ベるのは一度きり。そこには、その土地と造り手によるストーリーがぎゅっと一本に詰まっている。この先どんなワインに変化していくのか、ワイナリーのその先を見守る楽しさもファーストヴィンテージの醍醐味。ちなみにヴィンテージとは、そのワインの原料であるぶどうが収穫された年を差す。ラベル（エチケット）に記載された西暦がそのまま収穫年を表している。

「さっぱりとしていながらキレがあって、爽やか。やや辛口のシードルのような味わいで美味しい。健光さん、この感想で合っていますか？きちんと答え合わせしないと（笑）」と笑う佐々木さん。

『wineshop flow』は佐々木さんがナチュラルワインを嗜むようになり、通い始めたショップでもある。「ナチュラルワインの基本も何も知らない時期に、ここに来させてもらっていろいろ知識を身につけました。健光さんは私にとってナチュラルワインの先生のような存在です」

白は通年、赤は涼しくなると人気

深川さんと佐々木さん、お店ではどんなお話をしているのか、ワインの基本から裏話まで、じっくり話していただいた。

佐々木さん（以下、希） 「近くに寄ったときにふらっと立ち寄らせてもらうなど、本当にflowさんにはお世話になっています」

深川さん（以下、深） 「いつも通っていただいてありがとうございます。Instagramの投稿も拝見しているんですけど、『これ美味しかった！』ってボトルの写真と一緒にアップされているのを見て、佐々木さんは本当にナチュラルワインが好きなんだなと感じます」

希 「見てくれていたんですね。flowさんなら間違いなく美味しいワインに出会えるから、つい頼ってしまうんです。今回せっかくの機会なので伺いたいのですが、最近のナチュラルワインに何か流行や傾向ってありますか？」

深 「面白いのは、最近みんな“オレンジ”って言いがちな傾向があるなというところ。実は“オレンジワイン”ってざっくり言うと白ワインなんですよ。白ワインに使うぶどうを皮ごと使って醸造するので、色素が多く出て濃い色になっているのが“オレンジ”と呼ばれているんです」

希 「確かに！そう聞くと、『オレンジワインください』って注文するのは、業界の方からするとどうなんだろう？ 格好つけてるって思われたりします？（笑）」

深 「そこまで気にしないですけど、正直“オレンジ”で指定されるのは僕はあまり好きじゃないかも（笑）。『白で』って言ってもらえたら、僕はその中に一本、オレンジを入れるようにしていますね」

希 「そうなんですね。こういう裏話、面白い！」

深 「希さんはいつも『今日は白で！』『泡で！』って、潔いリクエストをくださいますよね」

希 「そうなんです。特に暑い日はまず泡（スパークリング）を飲んで、そのあと白を飲むのが私の定番。ちなみに、季節によって飲まれるワインはやっぱり違いますか？」

深 「白ワインは通年で人気ですけど、涼しくなると赤が増えてきます」

希 「その気持ち、すごくわかります」

開けたてのワインは、まずスワリングを

希 「すごく基本的な質問なんですけど、ワインの香りや味をしっかり楽しみたいとき、グラスを口に運ぶまでにどんなことを意識するといいですか？」

深 「まずはグラスに顔を近づけて香りを楽しむのがいいですね。ワインによって全然違う香りがするんです。それとスワリング。グラスをくるくる回して空気に触れさせることで、香りが開いて広がります」

希 「赤はよくスワリングした方が良いと言われますが、白でもやった方がいいんですよね？」

深 「そうですね。開けたてはボトルの中で空気に触れていない状態なので、グラスに注いでスワリングすることで香りが開き、味わいにも広がりが出てきます。それにはグラスの形状も重要だったりするんですが……」

希 「確かによく言われますよね。深川さんはどんなグラスを使っているんですか？」

深 「いいグラスを使いたいんですが、いただきもののテイスティンググラスが家に何十個もあるので、ついついそういうグラスを使っています（笑）」

幡ヶ谷飲みで最後に辿り着く先は一緒

希 「もうひとつ聞きたかったことがあって。flowさんがオープンしてから、ナチュラルワインのブームが何度も訪れていると思いますが、この幡ヶ谷エリアにもお店がどんどん増えていますよね。そのなかで何か変化は感じていますか？」

深 「変化というより、ナチュラルワインを飲む層が広がったと感じますね。以前はあまり飲まなかった人たちも、抵抗なく選ぶようになってきた印象です。うちがオープンした当時、ナチュラルワインを扱っているお店は1、2軒くらいしかなかったんですが、その後に『SUPPLY（サプライ）』さんや『キッチンかねじょう』さん、『boat（ボート）』さんもオープンして、このエリア全体が盛り上がってきているなと実感しています」

希 「本当にそうですよね。今や幡ヶ谷といえばナチュラルワイン通り、という感じがします」

深 「ナチュラルワインのハシゴ文化ができているので、それはある意味いいんじゃないかなと。実際に『近くのお店で飲んで気に入ったから、ボトルを買いに来ました』というお客さんもいらっしゃいます」

希 「私は幡ヶ谷近辺で何軒かハシゴした時のシメにflowさんに立ち寄るんですけど、やっぱりワイン好きが辿り着く先は同じ場所なんですね（笑）」

【希が飲んだ1本】

ヴィクトール・エ・マルソー「オルフォン2023」

フランス・ロワール地方にある新しいワイナリー「ヴィクトール・エ・マルソー」で、若い男性2人が造っているワインのひとつが「オルフォン2023」。オルボワという品種を使った白ワインで今年が初リリース。これからどのように進化していくのか、今後が楽しみな注目ワイナリーの1本。

Information

『wineshop flow』

2017年、幡ヶ谷・西原商店街沿いにオープンしたナチュラルワインショップ。地下1階にある扉を開けると、手前には気軽に立ち飲みできる角打ちスペース、奥には温度管理が徹底されたセラーが広がる。「せっかく長く店に立つならばいい音で音楽を楽しみたい」と壁から音響を考えた設計にして、ワインと音楽の両方を楽しめるセンスあふれる空間になっている。

オーナーの深川さんがナチュラルワインに魅了されたきっかけは、日本におけるナチュラルワインの草分け的存在ともいえる六本木のワインバー『祥瑞』での6年間の勤務経験から。店頭に並ぶワインは、一部のワインを除いて無農薬栽培のぶどうを使用し、補糖・補酸なし、酸化防止剤はリッターあたり30mg以下の自然な造りのものを基準にセレクトしている。

住所：東京都渋谷区西原2-28-3 クローバービルB1F

営業時間：月・火・木〜土15:00〜24:00、日15:00〜20:00（月が祝日の場合、日15:00〜24:00・月15:00〜20:00）

定休日：不定休

電話：03-6804-7341

https://www.instagram.com/wineshop_flow/

次回は9月20日更新予定。佐々木さんが向かったのは、同じく幡ヶ谷エリアの人気店。どんなワインと料理がいただけるのか、お見逃しなく！

