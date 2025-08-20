カリスマ投資家がリーマン・ショックのさなか「アラスカのオーロラ」を見て気づいた「インデックス投資の真理」

昨年この世を去った経済評論家の山崎元氏との共著『ほったらかし投資術』（2010年初版）でインデックス投資のニュースタンダードを日本に浸透させたカリスマ投資ブロガー・水瀬ケンイチ氏。2008年には彼の資産運用にもリーマンショックが直撃、ポートフォリオは一転マイナスへ転落した。その直後、水瀬氏が向かったのは…なんとマレーシアのランカウイ島。金融危機の阿鼻叫喚とはかけ離れた南国リゾートで情勢を見つめ直した後、次の旅先である境地に辿り着く。『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資２５年間の道のり全公開』（Gakken）より、一部内容を調整して抜粋しよう。

前編記事『「ほったらかし投資」の第一人者がリーマン・ショックで1000万円吹っ飛ばした直後に「やっていたこと」』より続く。

宇宙の神秘と市場への洞察…アラスカのオーロラ

年末にはさらにアラスカへ向かった。妻がよく言っていた子どものころからの夢「一生に一度でいいから生でオーロラを見たい」をかなえるにはいましかないと思ったからだ。

気温マイナス30度という極寒の地で、レンタルのイヌイット仕様の服を着てオーロラが出るのをじっくり待った。マイナス30度のなかではリーマン・ショックがどうのこうのなどと考える余裕などいっさいない。ツアーガイドも「あまり大きく息を吸い込まないでくださいね。肺が凍ってしまいますので」などと言う。下手したら死ぬ。そんななか何日も粘ったが、肉眼で見えるオーロラは観測できず、カメラで写真を撮るとうっすら緑色に写るくらいの感じだった。

1週間待っていたが、目視できるオーロラはなかなか現れてくれない。最終日、チェナ湖という湖の上で、ついにブレイク（オーロラがカーテンのように大きく広がってたなびくこと）した時には感動を通り越して、目の前にひろがる宇宙の神秘に畏怖の念を感じた。あの奇跡の前ではそもそも人間の存在自体が、この地球、この宇宙ではとてもちっぽけなものだと思い知らされた気がした。ましてや、リーマン・ショックがどうとか、株価がどうとか、ブログのコメントがどうとか、そんなことはささいなことのように思えた。

連日、極寒のなか夜中ずっと起きているという厳しいツアーなのに、結構年配のツアー客が多く、しかもみなさん本当に元気でいらっしゃる。オーロラがブレイクしたとき、年配の女性が天頂に向かって「何度でも見たい！ 何度でも見たい！」と言いながら目に涙を浮かべて手を合わせていた。

資産運用でお金を増やすことも大事だが、健康でいることもとても大事で、それがないとリタイア後の生活も楽しめないのだろうなと思った。ツアー代金は想定の半分程度に収まった。思わぬ円急騰で、元気なときに妻の夢をかなえることができた。円高に感謝である。為替は資産運用の敵でもあるが、時に味方にもなる。要は使いようなのだ。

資本主義経済は死んだのか？

アラスカから帰国して成田国際空港に到着したとき、書店には「大暴落」「資本主義はなぜ自壊したのか」「大恐慌 失われる10年」「金融資産崩壊」「ザ・パニック」というような悲観的なタイトルの分厚い本がたくさん並んで山積みになっていた。それを見た私は、少し滑稽に見えたと同時に、奇妙な安心感をいだいた。株価は依然下落しており、たしかに悲観的な相場状況ではある。しかし、この本の著者たちが、必死になって「暴落」「崩壊」と何百ページも原稿を書き連ねているのはなぜか。多くの出版社が、競うように悲観本を出版するのはなぜか。書店が、大暴落コーナーを作りPOPを作って暴落本を大量に売ろうとするのはなぜか。伝えたいから。たしかにそうだ。

しかし、それだけではないはずだ。そこには、「ひと儲けしたいから」という欲望がみなぎっているように私には見えた。

情報を伝えたいだけなら、ブログでもSNSでもWEBサイトでも、無料で世界中に情報発信する手段はいくらでもある。にもかかわらず、この人たちは、本の出版という商業ラインに乗せて売りまくろうとしている。うまく時流に乗って、話題になればたくさん売れる。あわよくばベストセラーを狙えるかもしれない！ そのような剥き出しの欲望を、書店の山積みの本から感じた。

それは、資本主義経済の拡大再生産のエンジンたる「人の欲望」が尽きていないどころか、むしろ燃えたぎっている証拠でもあると思った。資本主義経済は死んでなどいないと確信し、それをリターンの源泉とするインデックス投資を、いままでどおり継続しようと心に決めた。

以前、この話を別のところで簡単に書いたことがある。すると「著者はきわめて鈍感な精神の持ち主でありふつうの人には参考にならない」という厳しいご指摘をいただいた。そうではない。私の精神は相対的に弱いほうだという自覚がある。ただ、古典的名著に学び、それを現実の身近な事例で腹落ちさせながらがんばっているだけだ。直感的な一般論と異なる意見は奇妙に聞こえるかもしれないが、こと投資においては、人の脳は「損をすること」を極端に嫌うバイアスがあることが行動ファイナンスの研究で明らかになっており、「直感で投資してはいけない」（『敗者のゲーム』チャールズ・エリス）のである。

2008年リーマン・ショックの翌年、まだまだ不況が続くなか、2009年3月を底に市場は急速に回復し始めた。過去の歴史に学んだとおり、暴落時の株価下落は急だったが、株価上昇も急だった。「稲妻が輝く瞬間」を取りこぼすことはなかった。さらに、市場が底練りしている間、安値でインデックスファンドを仕込み続けていたため、市場よりもさらに急角度でポートフォリオは回復していった。

実体験で学んだこと

1：インデックス投資は圧倒的に手間がかからず、自分の時間を取り戻せた

2：古典的名著で学んだ「暴落」を実体験する。こわいのは市場ではなく人である

3：資本主義経済は「100年に一度」の暴落でも死ななかった

「ほったらかし投資」の第一人者がリーマン・ショックで1000万円吹っ飛ばした直後に「やっていたこと」