高齢化、長寿化を見据えて、生涯現役で働き続けられるよう整備されつつあります。老後もなお働くことを前提に準備を進めている人や、そもそも準備すらしていない人も珍しくないでしょう。しかし、人生、思い通りにいくとは限りません。想定が崩れたとき、直面するのは地獄のような現実です。

「まだまだ働けると思っていた」…68歳の現実

都心から電車で1時間ほどの街にある、築40年ほどの市営団地。鈴木健司さん（68歳・仮名）が住むのは、この団地の6畳一間の部屋で、家賃は月2万2,000円。65歳から受け取り始めた年金は、月々わずか3万円ですが、給与があれば十分暮らしていけるといいます。

「俺の人生は、いつでも正解だった。そう信じて生きてきたんだが……」

力なく呟く鈴木さんの視線は、一点を見つめたまま動きません。鈴木さんが高校を卒業したのは1976年のこと。同級生の半数以上が就職するなか、「社会の歯車になるのはごめんだ」と、定職に就く道を選びませんでした。建設現場、長距離トラックの助手、港での荷役作業――屈強な肉体だけを資本に、日雇いの仕事を渡り歩く日々を送ったといいます。

30代に突入すると、日本はバブル景気に沸きました。世の中が浮かれ、仕事はいくらでもありました。汗を流せば、その日のうちに札束を手にできる。正社員として会社に縛られる同級生たちが窮屈に見えたといいます。

「会社に縛られずに生きる俺は、なんて自由なんだろう」

稼いだ金は仲間と飲み明かし、将来の心配など微塵もなかったといいます。やがてバブル崩壊。多くのサラリーマンが職を失いました。リストラされた同級生の嘆きを聞くたびに、鈴木さんは「やはり自分の選択が正しかった」と確信しました。

「ほら見ろ。会社なんて信じるからそうなるんだ。俺は、俺自身しか信じない」

会社に属さず、己の腕一本で生きる自分こそが、時代の変化に強い「生き方の正解」。その信念は50代でリーマンショックを経験したことで、さらに強固なものになります。会社の重役まで上り詰めた同級生が、不況の波に飲まれ失墜していく姿を目の当たりにし、「組織にいることこそリスクだ」とさえ思いました。

時代は変わり、鈴木さんが60代に差しかかるころ、「人生100年時代」という言葉が盛んに叫ばれるようになりました。ニュースは、人手不足を補う高齢の労働者の姿を毎日のように映し出します。

「年金をもらうようになって、完全に仕事をやめる同世代の人間も多いけど、60代後半で警備員をやったり、コンビニで働いたりしている人も大勢いる。体力には自信があったから、俺も70代、いや80代までは余裕で働ける。そうやって生涯現役でいることが人生だと思っていた」

鈴木さんは、当たり前のように働き続けられる未来を信じて疑いませんでした。それが、自由を貫いてきた自分の人生の「正解」の証明なのだと。しかし、その輝かしいはずの未来は、ある日を境に崩れていきました。

「生涯現役」という非現実…年金月3万円生活へ

内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、男性の場合、就業者の割合は60〜64歳で84.4％、65〜69歳で61.6％、70〜74歳では42.6％。65歳を超えても働くほうが大多数です。鈴木さんが「70代、いや80代までは余裕で働ける」と考えていたのは、決して無理もないことだったのかもしれません。社会全体が、高齢者が働き続けることを前提に変わってきているのですから。

常に「正解」と唱えてきた鈴木さんでしたが、いま、自身の人生を振り返り、「たった1つ、間違えたことがある」といいます。それは「老後のことをまったく考えてこなかったこと」なのだと。

「今は、年金保険料払わないと、結構うるさいんだろ。昔は今のように言われなかった。ざるだよ、ざる」

前述のように、鈴木さんが受け取る年金は月3万円ほど。一方、令和7年度の基礎年金は、満額で月6万9,308円。単純計算、40年間払う国民年金保険料を18年ほどしか払っていない計算です。

「本当に、もうお金がないだよ。月7万円――もらえたら、ずいぶん違うんだろうけど、好き勝手やってきたのに、今さら『助けて』なんていえんよな」

長年の肉体労働で酷使したツケが回り、少し歩くだけで膝に激痛が走るようになったのです。自慢の体力も、今や見る影もありません。肉体労働以外の仕事を探してみるものの経験がなく、年齢と健康状態を理由に断られるばかり。

スーパーの品出しの仕事で採用が決まりましたが、立ち続けることができずに数週間で辞めざるを得ませんでした。

「働いて給与を得て生活する」という当たり前は終わり。そして1カ月の収入は、わずか年金月3万円だけに……これでとても生活できるわけがありません。

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』によると、高齢者の世帯における総所得に占める公的年金の割合は、「100％」という世帯が43.4％、「80〜100％」が16.4％。高齢者がいかに“年金頼り”かがわかります。鈴木さんのように、「働くという選択肢」が突然断たれた時、年金の備えがない高齢者がいかに脆い立場に置かれるか、容易に想像できます。

「好き勝手生きてきたのに、今さら『助けて』なんて……恥ずかしくて言えやしない」

そんなプライドを口にするものの、食べていくこともできない現実はどうしようもありません。現在、鈴木さんは行政の窓口に相談し、生活保護の申請を準備しているといいます。

