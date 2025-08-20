プレミアリーグデビューの日本代表MF田中碧！着用スパイクは「伝統の日本製トップモデル」…まだ“旧作”を使用

ついに2025-26シーズンが開幕したイングランド・プレミアリーグ。

昇格組のリーズ・ユナイテッドは18日、昨季13位のエヴァートンと対戦。84分にルーカス・ヌメチャが決めたPKの1点を守り切り、ホームで白星スタートを飾っている。

先発した日本代表MF田中碧は、94分間にわたりチームの中心として奮闘。後半アディショナルタイムに交代する際にはリーズサポーターから大きな拍手が送られている。

海外挑戦5年目で、世界最高峰のプレミアリーグへ到達した田中。ドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフ時代には難しい時期もあったが、苦境を力に変えて成長してきた。

そんな田中の足もとを支えてきたのが、日本のミズノ。待望のプレミアデビュー戦でももちろん彼らのアイコン的スパイク『モレリア 2 JAPAN』を履いて試合に臨んでいた。

今夏、40周年でアップデートされた『モレリア 2 JAPAN』だが、田中は今のところ履き慣れた旧モデルを着用中。カラーはオーソドックスなスーパーホワイトパール／ブラックだ。

なお、アウトソールはイングランドのピッチに合わせて取替式のMIXソールを選択している。

近年、海外でも再びミズノユーザーが増えてきており、田中の活躍によりその勢いがさらに加速していくかもしれない。