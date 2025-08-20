「薬指の指輪が気になる」安斉かれんの実妹、すっぴん手料理ショット公開「芸能人すんごいなやっぱり」
歌手で俳優の安斉かれんさんの実妹でモデルの安斉星来さんは8月18日、自身のInstagramを更新。プライベートの一面を披露しました。
【写真】安斉星来のすっぴん手料理ショット
また、次々に野菜を切る手慣れた包丁さばきからは、普段から料理していることがうかがえます。途中で飲み物を飲んだり、愛猫を紹介したりと、星来さんのプライベートの自然体の姿が際立つ投稿となりました。
ファンからは、「足がなっがい、、、芸能人すんごいなやっぱり」「終始にこにこでかわいい〜！！！」「手さばきがやり慣れてる」「ナチュラルでも美人」「ラフだけど可愛さがダダ漏れ」と、称賛の声が多数上がっています。中には「薬指の指輪が気になる」といった声も。
(文:中村 凪)
【写真】安斉星来のすっぴん手料理ショット
「ナチュラルでも美人」星来さんは「仕事終わりに、1人晩酌を楽しむ為の時間。私のプライベートな時間でしたとさっ」とつづり、1本の動画を投稿。蒸し器を使用した料理の様子です。「リップしか塗っておらず、ヘアもラフな姿で申し訳ないです」と、黒いキャミソール姿で眼鏡を掛けたラフな姿を披露しています。
ファンからは、「足がなっがい、、、芸能人すんごいなやっぱり」「終始にこにこでかわいい〜！！！」「手さばきがやり慣れてる」「ナチュラルでも美人」「ラフだけど可愛さがダダ漏れ」と、称賛の声が多数上がっています。中には「薬指の指輪が気になる」といった声も。
美脚ショットも公開自身のInstagramで、仕事のオフショットもたびたび公開している星来さん。12日には「#カラダ探しTLN ジャパンプレミア」と、自身が出演する映画のプレミアイベントのオフショットで美脚が際立つ黒いミニスカート姿を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)