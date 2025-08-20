ALIEXPRESS日本は、通販サービス「AliExpress（アリエクスプレス）」で、対象商品が最大80％オフになる「新学期応援セール」を開始した。期間は28日15時59分まで。

セール期間中は、最新スマートフォンなど注目デバイスを日本向けにいち早く販売し、タブレット、Mini PC、3Dプリンタ関連製品などを新発売する。

対象商品はスマートフォンはたとえば「POCO M7」、「Honor V5」など。タブレットはたとえば「Honor Pad 10」、「Teclast Art Pad Pro」など。イヤホンは「NICEHCK Rockies」、「DUNU ITO」。なお、AliExpressは日本向けに特化しておらず、世界各国の販売事業者に出店機会を提供しているという。そのため、販売される商品は、いわゆる技適の有無では一律に選ばれていない。今回のセール品で無線通信をする製品では、一律に技適未取得というわけではなく、逆に全て技適を取得済みというわけではないとのこと。もし、技適未取得の製品の無線通信機能を日本国内で利用する場合は、たとえば「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を用いることで一定期間、利用できる。

最低価格保証制度も

また、購入価格を他サイトと比較して常に最安値に保証する「最低価格保証 (Big Save)」制度を導入する。ユーザーが他のサイトでより安い価格が見つかった場合に差額分を補填するサービスとなる。

Big Saveセールで「最低価格保証」マーク付きの商品を購入後、7日以内に他のECサイトでより安い価格が見つかった場合に差額をクーポンで補填される。