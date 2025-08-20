ペットはときどき、人間には見えない“超常現象”を知覚している……？そんな発想から誕生したホラー映画『Good Boy（原題）』米予告編が公開された。

映画で描かれるのは、飼い主のトッドと共に田舎に移り住んだ愛犬インディ。幽霊が出ると噂されていたその家で、インディは不気味な現象を目撃するようになる。しかし犬のインディは、その恐怖を飼い主に伝えることができない。愛する飼い主を守るため、インディは究極の試練に晒される……。

愛情たっぷりに育てられた可愛いインディ。夜間に眠っていると、「ドン、ドン」と不気味な音で目を覚ます。捜索に行ってみると、そこには扉に頭を打ち続ける不気味な存在が。やがて、恐ろしい魔の手がインディに近づく……。

インディを演じたのは監督ベン・レオンバーグの実際の愛犬。CGを一切使わずに恐怖を表現し、その“演技力”が高く評価されている。

米Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%で大絶賛。「今のところ今年最高のホラー映画」（）、「インディペンデント映画製作の魔法！」（）、「動物の演技史上最高」（）といった高評価が並ぶ。

https://www.rottentomatoes.com/m/good_boy_2025

2025年10月3日にUS公開予定で、日本公開は未定。劇中でワンちゃんがひどい目に遭わないかどうかが気になる。