¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Æ±´ü¡¦²Ú´Ý¤â½ËÊ¡¡ªÎ©ÀîÃÌ»Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÌò¤ÏÄï»Ò¡¦Î©ÀîÃÌ·Ä¡¡¤À¤«¤é·ò¤Á¤ã¤óNHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡©
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï20Æü¡¢Âè103ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè103ÏÃ¤Ï¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¶µ¼¼¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î´ë²è½ñ¤ò¼ê¤ËÌø°æ²È¤Ø¡£Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£¿ó¤Ï½Â¡¹¾µÂú¤·¡¢¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè1²ó¤ÎÊüÁ÷Æü¡£Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Ä«ÅÄ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬¹âÃÎ¤«¤é²û¤«¤·¤¤¿ÍÊª¤òÏ¢¤ì¤Æ¾åµþ¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¡£Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¿ÉÅç°¦¡Ê²¬ËÜË¾Íè¡Ë¿ÉÅç²Ö¡Ê¸ÍÎü°¦¡Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÏÍî¸ì²È¤ÎÎ©ÀîÃÌ³Ú¡ÊÎ©ÀîÃÌ·Ä¡Ë¡£ÃÌ³Ú¤Î²Î¤Ë¾è¤ê¡¢¿ó¤Ï¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¥«¥Ð¤Î³¨ÉÁ¤²Î¤ËÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¡£±©Â¿»Ò¤â¹âÃÎ¤Ç»ëÄ°¡£¤Î¤Ö¤¿¤Á¤ÈÅÅÏÃ¤·¡¢µ×¡¹¤Î¾åµþ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÄ«ÅÄ²ÈÃÄ¤é¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¿ó¡£¡Ö¤Þ¤ó¤¬¶µ¼¼¡×¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£
¡¡1964Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ39Ç¯¡Ë4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1967Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ë3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤ó¤¬³Ø¹»¡×¡£¤ä¤Ê¤»»á¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢Ì¡²è¤ÎÀèÀ¸¤ä½ÐÂê¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£»Ê²ñ¤ÏÍî¸ì²È¤ÎÎ©ÀîÃÌ»Ö»Õ¾¢¡¢²òÅú¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸¡£¼êÄÍ¼£Ãî»á¤é¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÃÌ»Ö¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¸ìÎ©ÀîÎ®¤ÎÎ©ÀîÃÌ·Ä¡£1991Ç¯¤ËÆþÌç¡£2000Ç¯¡¢ÃÌ»Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤è¤ê¡ÖÃÌ·Ä¡×¤È²þÌ¾¡£05Ç¯¡¢¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÌ·Ä¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¡ØÃÌ»Ö»Õ¾¢¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¥¯¥®¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¾®¼êÀè¤Î¤³¤È¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÏµÈËÜ¶½¶ÈÊ¡²¬»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£Æ±´ü¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÅö»þ¤Ï²¼Ãå¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÌ¡ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Íî¸ì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·ë¶ÉÂà¿¦¤·¤ÆÎ©ÀîÎ®¤ËÆþÌç¡£¤È¤¦¤È¤¦»Õ¾¢¤ÎÌò¤ÇÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ï´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿Ä«¤Ç¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤ó¤·¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿·òÂÀÏº¡£¥á¥¤¥³¤¬¡ÖÁÇ¿Í¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ËÄ©Àï¡¢¿óºî»ì¡õ¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ëºî¶Ê¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤¡£