2025Ç¯¥¢¥¤¥¢¥ó£¸ËÜ¤ò»îÂÇ¡ªÀìÌç²È¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©

¥Ô¥ó G440
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Ï¥¤¥Ñー17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 29 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿ALTA J CB BLUE¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿2Ëü9700±ß～¡Ê1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥»¥ß¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È·Ï¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë´°À®ÅÙ¡ª
º£Ç¯È¯Çä¤·¤¿¥»¥ß¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È·Ï¡Ê7ÈÖ¤Ç¥í¥Õ¥È28～30ÅÙ¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë´°À®ÅÙ¡£¥í¥Õ¥È29ÅÙ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á°ºî¤è¤ê·Á¾õ¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤â¶¯¤¯¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ô¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Á°ºî¤è¤êÈô¤Ö¤·¡¢ÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿
Á°ºî¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ±¤¸7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÈôµ÷Î¥¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥êー¤¬3¡¢4¥äー¥É¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´·À¥âー¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤¤µ¤äÂÇµå¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥ÈX
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～7¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿VENTUS GREEN50 for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü 8500±ß¡Ê#6 ～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤ä¤µ¤·¤µ½Å»ë¤Î¥Á¥ç¥¤Èô¤Ó·Ï¡ª
¡Ö¥¨¥êー¥È¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥ë¥¹¥Ôー
¥É¤â¹â¤µ¤â½Ð¤ë¥Á¥ç¥¤Èô¤Ó·Ï¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥êー¥È¡×¤è¤ê¤â¥¥ã¥êー¤¬7¡¢8¥äー¥É¤ÏÂ¿¤¯Èô¤ó¤Ç
¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤¾¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤é¤·¤¤¥°ー¥¹¥Í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¥À¥Õ¥ê¤Ë¶¯¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS¤¬40m/ÉÃÁ°¸å¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£Æ±¼Ò¤ÎÌ¾´ï¡ÖX14 ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎDNA¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～7¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿29ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿VENTUS GREEN50 for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü 8500±ß¡Ê#6 ～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥·¥ãー¥×¤Ê·Á¾õ¤Ç¤âÄ¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¤
·Á¾õ¤¬¥·¥ãー¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇµå¤ÎÄ¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¥
¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤é¤·¤¤¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂ®¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£ÂÇ´¶¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖX¥Õ¥©ー¥¸
¥É¡×¤ò¾¯¤·¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥êー¥È·Ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â
ÂÇ´¶¡¦ÂÇ²»¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÇµå¤Ï½½Ê¬¤Ê¹âÃÆÆ»¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¡£Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¹¥¤ß¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È MAX FAST
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～8¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿LIN-Q GREEN 40for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü8500±ß¡Ê#6～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ûº£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖMAX FAST¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖMAX FAST¡×¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÏÂ´é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¨¥êー¥È X¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¥¤¥á
ー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥ï¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ëü¿Í¸þ¤¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡Ö¥¨¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi7
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#3～7¡ÏÆðÅ´¡ÊS15C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏÆðÅ´¡ÊS15C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 32 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥´ー¥ë¥É¡ÊS200¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14 Ëü5200 ±ß～¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü4200 ±ß ～¡Ê¡ô3¡¢#4¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¿·¤·¤¤ÆðÅ´ÁÇºà¤ÇÂÇ´¶¤¬Ä¶¥½¥Õ¥È¤Ë
ÆðÅ´ÁÇºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ÖS15C¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬¥½¥Õ¥È¤Ë¡£ÂÇ´¶¤Î°ã¤¤¤Ï¥Ø
¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¿Í¤Û¤ÉÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Î¿©¤¤¤Ä¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿¥Æµ÷Î¥¤Î
ÈùÌ¯¤ÊÄ´À°¤¬¸ú¤¯¤·¡¢ÁàºîÀ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¾åµé¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â´²ÍÆÀ¤Ï¹â¤á
7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥í¥Õ¥È¤¬32ÅÙ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë´²Âç¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¤ÏÃÇÁ³¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¥ß¥¹¤Ø¤Î´²ÍÆÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi4
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§HT1770M¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#4～7¡ÏSoft SUS¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏSoft SUS
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28.5ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana ZXi for IRON ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿13Ëü7500±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7500±ß～ ¡Ê¡ô4¡¢¡ô5¡¢AW¡¢SW/1 ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤¸¤Ä¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾´ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥Á¿ä¤·
¡ÖZXi5¡×¡Ö Z Xi7¡×¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖZXi4¡×¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖZXi5¡×¤è¤êÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÆÆ»¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤â¹â¤¤¡£´é¤â·è¤·¤ÆÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾´ï¤Ç¤¹¡£
Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¼åÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã
Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤Î¤ËÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÃæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¼åÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÀµ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¥¯¥í¥à¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#4～7¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿31ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana ZXi for IRON ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§15Ëü1800±ß～¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü5300±ß～¡Ê¡ô4¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¸½¹Ô¥Ê¥ó¥Ðー1¤Î´°À®ÅÙÁ´ÉôÌç¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¹â¤¤
º£¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖZXi5¡×¡£¥Õ¥§ー¥¹Ä¹¤¬¾¯¤·Ä¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂÇ´¶¡¦Èôµ÷Î¥¡¦´²ÍÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£½¾Íè¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¥×¥é¥¹3¡¢4¥äー¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Î»ÈÍÑÎ¨¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
90Âæ¸åÈ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤â»È¤¨¤ë
¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤é¤·¤¤ÂÇ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢90Âæ¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤ÎÈôµ÷Î¥¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¼¥¯¥·¥ª ¥×¥é¥¤¥à
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¥Á¥¿¥ó¡ÊSuperTIX® 51AF¡Ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#5～7¡ÏSUS630¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏSUS630
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥¼¥¯¥·¥ª¥×¥é¥¤¥à SP-1300 ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR2¡¢R¡¢SR¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿15Ëü8400±ß ¡Ê#7～PW/4ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3Ëü9600±ß ¡Ê¡ô5¡¢#6¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥¹¥é¥¤¥µー¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¥¿ー¥²¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÇº¤à¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£±¦Êý¸þ¤Ø¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥¢¥ó¡£HS35m/ÉÃÁ°¸å¤Î¿Í¤¬1ÈÖÈô¤Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤ËºÆ¸½À¤¬¹â¤¤
¤¹¤´¤¯·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥ê¥¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿µåÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½Ð¤º¤ËÆ±¤¸µå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇµå²»¤âÁÖ²÷¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¼¡²ó¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»îÂÇŽ¥²òÀâ¡á¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡¿Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¸½Ìò¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Î¥¯¥é¥ÖÄ´À°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥¢¥¹¥êー¥ÈÂåÉ½¡¦¥Ù¥Æ¥é¥óÊÔ½¸M
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS40Á°¸å¡£¥¢¥¹¥êー¥È·Ï¤ÎÈþ´é¤ÇÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡ª¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð70Âæ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ù¥ìー¥¸ÂåÉ½¡¦¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿ーN
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS42¡£ÏÓÁ°¤Ï¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥®¥¢´ë²è¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤ÆËÉÙ¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¦Ä¹ËÌ ³Ø¤µ¤ó
75ºÐ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS30È¾¤Ð¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢78¡¢ºÇ¶á¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï90È¾¤Ð¡£·ÚÎÌ¥¹¥Áー¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»ÈÍÑÃæ¤À¤¬¡¢¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£º£²ó¤Î»îÂÇ¤ÇÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥×¥ìー¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¹½À®¡áÌîÃæ¿¿°ì¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ¡á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë