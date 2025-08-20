¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÄºÅÀ¤Ë¡ÄÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ò¼ºµÓ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤È¤Ï¡©
Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787Ç¯¡Ë5·î¡¢¹¾¸ÍÁ´°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¸åÀ¤¤ËÅÁ¤ï¤ëÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬´°Á´¤Ë¼ºµÓ¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè32²óÊüÁ÷¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Î½ªßá¤È¾¾Ê¿Äê¿®À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¼¡²óÊüÁ÷¤ÎÍ½½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÉÏË³¿Í¤Ï¸¤Ç¤Ç¤â¿©¤Ã¤Æ¤í¡×¡©¤ª¾å¤Ø¤ÎÉÔ¿³¤È¹¤¬¤ë¥Ç¥Þ
Êô¹Ô½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¹ø¤¬½Å¤¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤«¤Í¤Æ¤«¤é¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ²Á¤¬¡¢Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787Ç¯¡Ë4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËµÞÆ¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËëÉÜ¤â¤ªµß¤¤ÊÆ¤Ê¤É¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¡¢¾®µ¬ÌÏ¤«¤Ä¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿5·î9Æü¤Ë¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÊÆ¹òÇäÇã¾¡¼êÎá¤ò½Ð¤¹¤â¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÆ¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÏÎ¯¤á¹þ¤à»ÏËö¡£À¸³è¶ì¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¿Í¡¹¤Ï5·î10Æü¤´¤í¤«¤éÄ®Êô¹Ô½ê¤Ø²¡¤·¤«¤±¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤êµßºÑ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÌÄ®Êô¹Ô¤Î¶ÊÊ¥·ÊÁ²¡Ê¤Þ¤¬¤ê¤Ö¤Á ¤«¤²¤Ä¤°¡Ë¤Ê¤É¤ÏÂÐºö¤ò¤È¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²¿¤È¤«¿©¤¤¤Ä¤Ê¤²¡×¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¤â¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä®Êô¹Ô½ê¤ÏÂçÆ¦¤ò°Â¤¯Çä¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¿¨¤ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÉÏË³¿Í¤ÏÆ¦¤Ç¤â¿©¤Ã¤Æ¤í¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£
¤·¤«¤·´Î¿´¤ÎÊÆ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤é¤º¡¢ÉÔÅö¤ËÊÆ²Á¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÊÆ²°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Ê¤É¤â¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤«¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä®Êô¹Ô½ê¤Ë¤è¤ëµßºÑ¤Ï¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÍê¤ß¡£²î»à¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ð¤«¤ê¡¢Î¾¹ñ¶¶¤ä±ÊÂå¶¶¤«¤éÅê¿È¼«»¦¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¶É¤¬¶¶¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¿ÈÅê¤²¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÅÏ¤·Á¥¤µ¤¨¶Ø»ß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤âËÉ¤®ÀÚ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Þ¤âÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊô¹ÔÍÍ¤Ï¡Ø¿©¤¤Êª¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¤¤äÇ¤Ç¤â¿©¤Ã¤Æ¤í¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡×
¡ÖÆ¦¤Ð¤«¤ê¿©¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢±ÖÉÂ¤äµÓµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö²¿¤Ê¤éËëÉÜ¤ÎÏ¢Ãæ¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¸ý¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¤Ä¤¤¤Ë¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤·¤Æ5·î20Æü¤ÎÍ¼¹ï¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¾¸Í¤¸¤å¤¦¤ò¹Ó¤ì¶¸¤ï¤»¤ëÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¶·èµ¯¡ª¡Ö¤Þ¤³¤È¤ËÃúÇ«¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¡×ÍðË½Ïµé´
¡ÖËëËö¹¾¸Í»ÔÃæÁûÆ°¿Þ¡×¤è¤ê¡¢Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÇÈ¿Êª²°¤ò½±·â¤¹¤ë¿Í¡¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â5·î12Æü¤´¤í¤«¤é¹¾¸Í¤Î³Æ½ê¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÊÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬»¶È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î20Æü¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ï·å°ã¤¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖºä¤ÇÊÆ²°¤äÊÆÙñ²°¤¬20¡Á30¸®¤Û¤É½±·â¤µ¤ì¡¢Ìë¤Ë¤Ï¿¼Àî¤Ç¤âÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤±¤Æ5·î21Æü¡¢Ìë¤ÎÆâ¤Ë·èµ¯¤Î¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·Àª¤Ï¾â¤äÈ¾¾â¡¢ÂÀ¸Ý¤ËÇï»ÒÌÚ¡¢¶ââ¹¡Ê¤«¤Ê¤À¤é¤¤¡Ë¤Ê¤ÉÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÊÆ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ò¹Ô¤¦¾¦²È¤Ê¤É¤ËÂçµó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¼ê¤Ë¼ê¤ËËÀ¤ä¤é·¡Ê¤¯¤ï¡Ë¤ä¤é½û¡Ê¤¹¤¡Ë¤ä¤é¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢ÂçÈ¬¼Ö¤Ç¾¦²È¤ÎÌç¸Í¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¾ë¹¶¤á¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤«¤ì¡ª¡×
¹ç¿Þ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê°ìÀÆ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÇË²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤é¤ÏÊÆ¡¦Çþ¡¦Æ¦¡¦Ì£Á¹¡¦¼ò¤Ê¤É¤òÏ©¾å¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¤êÀî¤ØÅê¤²¹þ¤ó¤À¤ê¡¢²Èºâ¤Ë¾¦ÇäÆ»¶ñ¤Ê¤ÉÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¾è¤¸¤¿Î¬Ã¥¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¦¤Ã¤«¤ê²È»ö¤Ê¤É½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ð¤Î¸µ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Ã¤·¡¢½»¤à¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¤È·úÊª¤Þ¤Ç¤Ï²õ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ÇË²õ¹Ô°Ù¤Ï¹ç¿Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ç¿Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹ç¿Þ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¹ç¿Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Ãá½ø¤À¤Ã¤¿½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ï¡¢À¤³¦»Ë¾å¤Ç¤â´ñ°Û¤ÊË½Æ°¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ÆÁ¾¦¿Í¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÎÏ¤º¤¯¤ÇÅð¤ß¤ä¶¯Åð¤òÆ¯¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¢¤ë¿å¸ÍÈÍ»Î¤¬¡Ö¤Þ¤³¤È¤ËÃúÇ«¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯Ïµé´¡×¤ò»Å¤Ã¤¿¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤«¤ÄÎéµ·Àµ¤·¤¤ÍðË½Ïµé´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·5·î22Æü¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¾è¤¸¤ÆÊÆ¤Ê¤É¤òÅð¤à¼Ô¤¬¸½¤ì¡¢¤è¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
5·î25Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·
¡ÖËëËö¹¾¸Í»ÔÃæÁûÆ°¿Þ¡×¤è¤ê¡¢Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡£±¦¤ÎÊý¤ËÊÆ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
¹¾¸Í¤¸¤å¤¦¤¬ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÇ®¶¸¤ËÊ¨¤Î©¤ÄÃæ¡¢Ä®Êô¹Ô½ê¤ÎÈ¿±þ¤Ïº£°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¾ë¤Ç¤Ï»û¼ÒÊô¹Ô¡¦´ªÄêÊô¹Ô¡¦Ä®Êô¹Ô¤¬ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£¸ýÏÀ¤ÎËö¤ËÉÔºî°Ù¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¶ÊÊ¥·ÊÁ²¤¬½Â¡¹¡©ÄÃ°µ¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤é¤ªÊô¹ÔÍÍ¤ò·É¤¤¤â¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤Ç²æ¤é¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤µ¤é²¿¤ò¶²¤ìØß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤«¡£¶á´ó¤Ã¤¿¤éÃ¡¤»¦¤¹¤¾¡ª¡×
¡Öº£¡¢¹¾¸Í¤¸¤å¤¦¤Ç¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¡£¸æ¸øµ·¤ÏÀ¿¤Ë¤à¤´¤¯ÉÔ¿Î¤Ê¸æÀ¯Æ»¤ò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡ª¡×
Ë½ÅÌ¤é¤ËÇÍÅÝ¤µ¤ì¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¾è¤¸¤ÆÅð¤ß¤ò¹Ô¤¦¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤äÄ®Êô¹Ô¤Î¼ê¤ËÍ¾¤ë¤¿¤á¡¢5·î23Æü¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤éÀè¼êÁÈ10Ì¾¤Ë»ÔÃæ¼èÄù¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁû¤®¤òµ¯¤³¤¹¼Ô¤òÊá¤é¤¨¤ÆÄ®Êô¹Ô¤Ø°ú¤ÅÏ¤»¡£Äñ¹³¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤â¹½¤ï¤Ì¡×
¤«¤¯¤·¤Æ»ÔÃæ¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤¿Ê¿Â¢¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Ï¤«¤Ð¤«¤·¤¤À®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¾¦²È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤ª¾å¤òÅö¤Æ¤Ë¤»¤º¡¢¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÌÚ¸Í¤òÉõº¿¤·¡¢³Æ¸Ä¤ËÉðÁõ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·Àª¤âÂç¤¤¤ËË½¤ìºÑ¤ó¤À¤Î¤«¡¢5·î24Æü¤Ë¤Ï¼Ç¤äÅÄÄ®¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÈï³²¤ä·ë²Ì
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·Àª¤ÎÃæ¤Ë²ø¤·¤¤ÃË¡£°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡©NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
°Ê¾å¤¬Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¤ª¤±¤ë³µÎ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï¾¦²È500¸®Í¾¤ê¡Ê°ì¶¶²ÈÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á400¸®°Ê¾å¤¬ÊÆ²°¡¦ÊÆÙñ²°¡¦¼ò²°¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ´ØÏ¢Å¹¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÏÊÆÁûÆ°¤Ë¾è¤¸¤ÆÊÆ¤òÇã¤¤Àê¤á¤¿¾¦²È¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·Àª¤ÏÇË²õ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¡¤·Çã¤¤¡Ê²¡¤·Çä¤ê¤ÎµÕ¤Ç¡¢°ÂÃÍ¤Ç¶¯°ú¤ËÇã¤¦¤³¤È¡Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬»×¤¦Å¬Àµ²Á³Ê¤ÇÇä¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡ÊµñÈÝ¤¹¤ì¤ÐÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡Ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÊÆÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÊÆ¤òÇä¤êÂ³¤±¤¿ÊÆ²°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÉ¸Åª¤«¤é³°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«ÈÝ¤«¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½5,000¿Í¤Û¤É¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÂáÊá¼Ô¤Ï37Ì¾¡¢Æ¨Áö¤·¤¿»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ5Ì¾¤È¶Ë¤á¤Æ¾¯¿ô¡ÊÁ´ÂÎ¤Î1¡óÌ¤Ëþ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼óËÅ¼Ô¡Ê»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÁÊ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬¼«Á³È¯À¸Åª¤ËË½ÅÌ²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¢¤ÎÃá½ø¤À¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤ÄÃÄ·ëÎÏ¤È¶¨Ä´À¤Î¹â¤µ¤Ë¶²¤ìÆþ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ËëÉÜ¤Ç¤âÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤éÉÏÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëµßºÑºö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ËëÉÜ¤Î¸¢°Ò¤¬º¬Äì¤«¤éÍÉ¤é¤®¡¢¿Í¡¹¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢Å·ÌÀËö´ü¤«¤é´²À¯½é´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀ¯°ÑÇ¤ÏÀ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¡áÄ«Äî¤Î¸¢°Ò¤ò°ÙÀ¯¼Ô¤¿¤ëÎ¢¤Å¤±¤È¤¹¤ë¡×»×ÁÛ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äËëÉÜ¤Î¤ß¤Î¸¢°Ò¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¿´Éþ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾Úº¸¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇËëÉÜ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«Äî¤Î¸¢°Ò¤ÈÀ¯¼£ÎÏ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
¤Þ¤µ¤«ÄÕ½Å¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡©NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
º£²ó¤Ï¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤¬ËëÉÜ¤Î¸¢°Ò¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿ÂçÁûÆ°¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè32²óÊüÁ÷¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¡ÖÅÄ¾Â¤Î¼êÀè¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¼¤Ï¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÊÇ¯½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·íÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤¿¤é»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¿·Ç·½õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÁ¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤Î¤«¡¢¿´¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§°ÂÆ£Í¥°ìÏº¡Ø´²À¯²þ³×¤ÎÅÔ»ÔÀ¯ºö¡Ù¹»ÁÒ½ñË¼¡¢2000Ç¯10·î´äÅÄ¹ÀÂÀÏº¡Ø¶áÀ¤ÅÔ»ÔÁû¾ñ¤Î¸¦µæ¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡¢2004Ç¯7·îÊÒÁÒÈæº´»Ò¡ØÅ·ÌÀ¤Î¹¾¸ÍÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡Ù¿·ÆüËÜ½ÐÈÇ¼Ò¡¢2001Ç¯10·î