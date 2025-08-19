Photo: 富沢ビル

料理がちょっとワクワクするものになった。それは、するりと切れるARCOS（アルコス）のテーブルナイフ（税込2,200円）の快感を味わったから。

料理のモチベーションが跳ね上がるナイフと出合ったので、いろんな食材を試し切りしてみました。

290年以上の老舗が造るテーブルナイフ

「ARCOS（アルコス）」は、1734年にスペインのアルバセテという小さな町で生まれた、テーブルナイフや調理ナイフ専業のブランドです。

この町は短剣や包丁を生み出すための鉄鋼資源が豊富で、良質な刃物を求める商人で昔から賑わっていたのだとか。

Photo: 富沢ビル

「ARCOS」のテーブルナイフは、大きな力を入れずとも、するすると食材が切れていく優れもの。

アルコス独自の窒素添加型ステンレス鋼「NITRUM（ニトラム）」が使われており、通常のナイフに比べて硬度、切断力、刃先強度、分子構造が強化されています。超細密なギザ刃も特徴。

柔らかい食材でもカット部分が潰れることを防ぎつつ、つるっと滑らかな切り口が生まれます。また、刃先が丸いのでテーブルに置いても安全で、バターナイフとしても使えるんです。

プロかと見紛うサンドイッチを生み出してしまった

我が家の朝食は必ずパンと決まっています。週に何回もパンを切るんですが、大ぶりのパン切り包丁は扱いづらいし、洗うのも少し手間。

だから、この使いやすいサイズ感で切れ味が良いのは最高すぎる。ということで、まずサンドイッチを作ってみます。

早速、食パンを切ってみると…。

Photo: 富沢ビル

うん、余裕。ほとんど力を入れずにすっぱりいけました。

ちなみにアルコスには刃渡り10cmの通常タイプと、15cmのロングタイプがあります。今回使っているのはロングタイプ。食パンを切るならロングタイプが使いやすそう。

まあでも、これくらいじゃ驚かないぞ。次はトマトを切ってみましょう。

Photo: 富沢ビル

断面がまったく潰れない!? 普通トマトって、切るとぐしゃってなったりしますが、そんな気配を微塵も感じさせません。

Photo: 富沢ビル

見てください、この断面の美しさ。まるでプロが切ったみたい。しかも、力はほとんど入れていません。スッと刃が入っていくことに軽く感動。

サラミもいってみましょう。けっこう硬いですが…。

Photo: 富沢ビル

少し力を入れれば、厚さも思いのままにコントロール。

アルコスのいいところは、約30gと軽量なため扱いやすいこと。30gは大体ピーマン1個分。ひょいひょい動かせます。

じゃあいよいよ、切った具材を食パンでサンド。自宅で作るサンドイッチって、店のものみたいにうまく切れていないから、どうしても素人感が出るんですよね。

Photo: 富沢ビル

完璧ですね！ どうですか、この断面の美しさ。これは本当に驚き。店クオリティのサンドイッチが誕生しました。

ただ、注意点もひとつ。スタイリッシュな店で買ったサンドイッチなんかは、たまにペーパーで巻かれていることがあると思います。それを再現しようとしたのですが、ナイフがまっすぐなので、まな板近くの薄い紙はうまく切れませんでした。

Photo: 富沢ビル

かぼちゃと生肉はどうか？

ほかにもいろいろ試してみます。硬い野菜も切れると書いてあったので、かぼちゃはどうでしょうか。

Photo: 富沢ビル

さすがに、生のかぼちゃは無理でした。かぼちゃなどの硬めの野菜をカットするときは、あらかじめレンジで温めると良いです。600Wで5分もやれば余裕で切れます。

先ほどサラミを切りましたが、ステーキなんかも切れるそう。じゃあ生肉は？ ということで鶏もも肉を切ってみます。

Photo: 富沢ビル

まな板に接した鶏皮はうまく切れないですね。先ほどのサンドイッチに包んだ紙と同じく、刃がまっすぐなため難しいです。

どんなものでも切れる万能ナイフ、というわけにはさすがにいきませんが、ちょっとした料理にも使えるのでかなり重宝します。誇張抜きで「明日はあれを切ろう」と思わせてくれますし、料理のモチベーションが跳ね上がる銘品でした。

Photo: 富沢ビル