生成ＡＩ（人工知能）を悪用して作ったプログラムで楽天モバイルの通信回線が不正契約された事件で、総務省は１９日、同社に電気通信事業法に基づく行政指導を行った。

不正なログインで同法の定める「通信の秘密」が漏えいしたにもかかわらず、報告が遅れた点を問題視した。

発表によると、楽天モバイルは２０２３年１１月から２５年２月にかけて、中高生から利用者の専用ページに不正ログインされ、少なくとも７００２回線（４６０９人）分の通話履歴が閲覧された可能性がある。

楽天は遅くとも今年２月までに漏えいを把握していたが、総務省への報告は３か月以上が経過した６月にずれ込んだ。電気通信事業法は遅滞なく報告するよう定めており、この規定に違反したとした。

同法で定めた報告義務の遅れによる行政指導は極めて異例で、総務省は法令順守やリスク管理体制の抜本的な見直しを検討するよう求めた。

楽天モバイルの矢沢俊介社長は１９日、総務省で指導文書を受けた後に記者団の取材に応じ、報告の遅れについて「警察への対応や事実関係の調査に時間を要した」と説明。体制を早急に見直す考えを示した。