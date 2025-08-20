¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×³Ì¤´¤È¿©¤Ù¤¿Íñ¤ÎÏÃ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤³¤³¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè103ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¶µ¼¼¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤ÎÍê¤ß¤ò¤·¤Ö¤·¤Ö¾µÂú¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂè1²ó¤ÎÊüÁ÷Æü¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿ó¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤ò¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡¢³¨ÉÁ¤²Î¤Î½éÆ°¤«¤é¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¿ó¤Ï¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¡Ä!?¡¡¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬¹âÃÎ¤«¤é²û¤«¤·¤¤¿ÍÊª¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÀïÍ§¤Î¹¯ÂÀ¡ÊÝ¯°æ·ò¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹¯ÂÀ¤Ï±©Â¿»Ò¤ÎÅ¹¤Ç¿©Æ²¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÀïÃÏ¤ÇÅ¨¤Î½÷À¤«¤éÍñ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¿ó¤é¤Ï¤½¤ì¤Ë»¿À®¤·¡¢±©Â¿»Ò¤â¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀïÁèÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÍñ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËºÆ¤Ó¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÌ¡²è¶µ¼¼¡ª¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¬¥Á¥¬¥Á¤ä¤ów¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÍÍ¤ÊÀ¸ÊüÁ÷w¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ÎÀ¸¤Êª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö²¿¤Á¤å¤¦²Î¤ä¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥á¥¤¥³¤Î¤È¤³¤Î»Ò¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¡Ö¼ºÇÔ¤Î´¬¡Á¡×¡Ê¤Ã¤Æ¡Ë¡×¡ÖËÏ¤¬¥À¥é¥À¥é¡×¡Ö¸µµ¤100ÇÜ¡×¡Ö¸µµ¤¤À¤·¤Æ¤Ã¤ÆÌÅ¤Ëµ¤¸¯¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿©Æ²¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¡×¡Ö¥³¥óÂÀ¤¯¤ó¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¡Ä«ÅÄ²È¤Ç¿©Æ²¤ä¤ë¤Î¡©¤¿¤Þ¤´¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤³¤³¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤¢¤¢¡Ä¤¢¤Î»þ¤Î¤æ¤ÇÍñ¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ÎÌ£¡Ä³Ì¤´¤È¿©¤Ù¤¿¥¢¥ì¤«¡ª¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ä¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤óÉüµ¢¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤ª¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¡À¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Í¡ª¡ª¤½¤·¤Æº£¥ä¥à¤µ¤ó¤Ï¡©¤È¡¢¡£¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Î¤Ö¤É¤¦¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤«¤ó¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£