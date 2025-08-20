

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

やなせが「子ども向けの仕事は難しい」と語るワケ

子どもたちに大人気の「アンパンマン」だが、作者のやなせたかしは、子ども向けの仕事を初めて頼まれたときには「子どものものは書けない」と一度は断ったという。

それでも出版社に熱心に頼まれるので、引き受けたところ、やなせが予想した通りに難航することになった。

当初は小学校3年生向けに書いていたが、それでも出版社からは「もっとグレードを下げてほしい」と何度もリテイクされた。

子ども向けの仕事の難しさについて、1987年1月17日、ラジオ第1「朝のティータイム」の出演時に、当時67歳のやなせは聞き手のアナウンサーに、こう語っている。

「今は3歳児とかね、そのへんも書いてるんですよ。難しいですねえ。3歳児なんて何も知りませんから」

この場合のやなせがいう「何も知らない」というのは、子どもは作者の属性や社会的な実績にごまかされない、ということ。こう説明を重ねている。

「つまり、この人はね、有名な人だとか、これは芸術院会員だとか、まったく認めませんからね、子どもは。特にちっちゃい子どもは。自分が気に入るか、気にいらないかっていう、どっちかでしょ。それが毎年違う子どもが来るわけですから。それとつまり、勝負していくっていうのは、真剣っていうかね、冷酷な読者を相手に仕事をしているから、いつもまあ真剣勝負っていうか、批評家よりももっとさらに怖いですね」

実際に子ども向けの仕事を引き受けてから、なおさらその難しさを実感した、やなせたかし。大きな転機が意外な方向から訪れる。それは「漫画の神様」、手塚治虫からの電話だった。

手塚治虫からの電話をイタズラだと思い込む

「実はね、今度虫プロで長篇アニメをつくることになったんですよ」

いきなり電話でそんなことを言われて面食らったやなせが「はあ、大変ですね」と気のない返事をすると、手塚はさらにこんなことを言い出した。

「それで、やなせさんにキャラクター・デザインをお願いしたいんです。引き受けていただけますか」

当時の手塚治虫について、やなせは「その頃は既に漫画の神様に近く、名声も確立して収入はぼくの数倍もあったが、ぼくとはまったく世界がちがったから、ほとんど関心はなかった」とのちに本で書いている。偽らざる本音だろう。先のラジオ番組で漫画家仲間について、さらに掘り下げてこう語っている。

「競争相手なんですけども、仲はいいですね。相手をやっつけよう、とかね、そういう気持ちがまったくない。っていうのは、僕らの仕事はほかの人とまったく違ってなくちゃいけないんですね。こっちの人と似ているってだけでもうダメなんですよ。ですから、競争相手なんだけども、違う仕事しているから。何にも憎らしくもなんともないですね」

自分に関係ない……そう考えていただけに、手塚からのアプローチには驚かされた。

このときのことを、やなせはのちに「魔法のジュータンに乗らないかとさそわれたような気がした」と語っているが、現実味がなかったのだろう。思わず「いいですよ」と即答。電話を切ってからこんなふうに考えたという。

「漫画家は冗談が多い。これは手塚治虫の冗談電話だと思って、すっかり忘れていた」

ところが、後日、虫プロから連絡があり、本当のオファーだったと知って、やなせは驚愕。手塚邸の前にあるアニメーション・スタッフの仕事場へと出かけていくことになった。

キャラクター作りにのめりこんでいく

話を聞けば、仕事は虫プロがはじめて取り組む長篇アニメーションの劇場用作品だという。それもアダルト向け「千夜一夜物語」だときいて、なぜ自分に声がかかったのか、やなせはなおさらわからなくなった。

やなせに任せられたのは、主要人物のキャラクター・デザインである。手塚は鉄腕アトムのイメージが強く、スタッフも子どもアニメのキャラクターに慣れているがゆえに、キャラクターは大人向けの漫画を描く人に依頼しよう、ということになったらしい。人選を重ねた結果、やなせに決まったのだという。

はたして自分でいいのか……という思いを持ちながらも、やなせはたちまち没頭していく。キャラクター・デザインをこんなふうに決めていったのだという。

「主役のアルディンは、フランスの俳優ベルモンドを下敷きにした。奴隷女のミリアムには、ぼくが描き慣れている自分の手持ちキャラクターをもっとアジアっぽく描いた。敵役の大臣の顔は、ぼくが好きだったデヴィッド・ニーヴンをイメージした」

そうしてイメージをあてこんでいく、やなせたかし。色や性質も、キャラクター付けでは重要な要素となる。

「アルディンを太陽の子としてオレンジ系でまとめ、陰謀家の大臣をインディゴブルー系にした。顔の色までブルーである。山賊の頭目をブラックにして、片眼にざっくり傷あとをつけた。その娘のマーディアは火のような性質だから、スカーレット系の赤で統一した」

やなせがキャラクター作りをやってみて実感したのは、たとえ登場シーンが少ない人物でも、キャラクターが決定すると自分で動きだし、重要な役に変化していくということだ。

さらに、やなせは考えた。キャラクター作りは、映画のキャスティングにも似ている、と。ただ、どんな美男美女も作れれば、モンスターさえも誕生させられる点が大きく異なる。すべて自分のイメージ次第。それだけに失敗したときに、作品に与えるダメージも大きい……と気を引き締めた。

キャラクター・デザインはいくらか自分に向いている

仕事を続けているうちに、やなせは重要な気づきを得ることになる。

「ぼくはキャラクター・デザインというのはいくらか自分に向いているのではないか、と思うようになった。シナリオを読んでいると、いつのまにかその人物が、ぼくの頭の中で生命のある実像に変化していく。これは小説を読んでいて、その主人公が自分なりにひとつのイメージとして定着してくるのとおなじである」

自分の漫画家としての強みは何だろうか――。それを探し続けてきたやなせにとって、一筋の光が差し込もうとしていた。後年、やなせは『アンパンマン』だけで、約2000ものキャラクターを誕生させることになる。

（つづく）

