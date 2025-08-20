福岡市東区の海の中道大橋で幼いきょうだい3人の命が奪われた飲酒運転事故から、まもなく19年です。北九州市で、自動車学校の教官たちが飲酒運転の危険性を体験しました。

北九州市小倉北区の自動車学校で18日、飲酒運転の体験会が開かれました。普段、運転免許の講習を行う自動車学校の教官4人が参加しました。



西港自動車学校の大串拓矢さん（38）は、指導歴13年の教官です。



■西港自動車学校 教官・大串拓矢さん（38）

「（お酒は）月に1回飲むか飲まないかくらいですね。人より弱いかと言われると、そうではないかもしれません。」

大串さんは、およそ1時間で350ミリリットルの缶ビールと缶チューハイ、合わせて4本を飲みました。

飲み終わってすぐに呼気に含まれるアルコールを計測すると、基準値の9倍のアルコールが検出されました。



■大串さん

「だいぶ酔っていますね。でも、普段こういった自動車学校で仕事していてプロのドライバーですので、運転はできると思いますが。」

さっそく車の運転を始めます。しかし。



■大串さん

「やばい。」



開始早々、赤信号を無視し、ふらつきながら走行します。



■大串さん

「おととと。」

■記者

「いま、落ちました。」



さらに、S字クランクでは脱輪にも気づきませんでした。



■大串さん

「ハンドルも無意識に力が入っていて、信号もあとから赤と言われたのですが、信号を実際に見る余裕が本当になくて、本当にお酒を飲んだらこんな状態になるとは思ってもいませんでした。」

福岡県内の飲酒運転の検挙数は、ことしに入ってから7月末までに1706件で、前年の同じ時期と比べて822件、増加しています。去年11月からは、自転車の酒気帯び運転についても対象となっています。

福岡市東区の「海の中道大橋」で、幼いきょうだい3人の命が奪われた飲酒運転事故からまもなく19年となります。この間、飲酒運転撲滅に向けて様々な取り組みが続けられてきましたが、ゼロにはほど遠い状況です。



■小倉北警察署 交通第一課・髙瀬雅典 課長

「飲酒運転が危険だというのを体験していただけたと思います。飲酒運転撲滅週間が始まる前に、このようなイベントで改めて飲酒運転の危険性を伝えていければと思います。」



お酒を飲んだら絶対にハンドルを握らない、握らせない。警察は「飲酒運転を見かけた際には迷わず110番に通報してほしい」と呼びかけています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月19日午後5時すぎ放送