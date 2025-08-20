¡ÖÁ°Îã¤Ê¤¥ß¥Ë¿·´´Àþ¡×À°È÷¤Ê¤ë¤« ¡È´ØÀ¾Ä¾ÄÌ¡É¤ò»ëÌî ¿·³ã¤Î¡ÖºßÍèÀþ¡È¹âÂ®²½¡É·×²è¡×4°Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Þ¤È¤Þ¤ë
¿·³ã¸©Æâ¤Î¹âÂ®Å´Æ»À°È÷¡¢4¤Ä¤Î°Æ¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú
¡¡¿·³ã¸©¤Ï2025Ç¯8·î¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¹âÂ®Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¡×¤Î»ÃÄê·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸©ÆâºßÍèÀþ¤Î¹âÂ®²½¤Ë¸þ¤±¤¿4¤Ä¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤ÈÈñÍÑÊØ±×Èæ¤ò»»½Ð¤·¡¢À°È÷¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¸½À¥¢¥ê¡Ä¡©¡Û¤³¤ì¤¬¿·³ã¤Î¡Ö¥ß¥Ë¿·´´Àþ¡×°Æ¤Ç¤¹¡ª¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡Ë
¡¡¿·³ã»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²¼±ÛÃÏ°è¤Ë¤Ï¾å±Û¿·´´Àþ¤¬¡¢¾å±ÛÃÏ°è¤Ë¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö2Âç¿·´´Àþ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã»Ô¡Ý¾å±ÛÃÏ°è¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î´ØÀ¾±ä¿¤â¸«¿ø¤¨¡¢º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¸¡Æ¤²ñ¤¬2022Ç¯¤«¤é6²ó½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JR¿®±ÛËÜÀþ¤ä¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Ï¤Í¤¦¤Þ¥é¥¤¥ó¡¢ËÌ±ÛµÞ¹Ô¤Û¤¯¤Û¤¯Àþ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿4¤Ä¤Î°Æ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¡Ö¾å±ÛÌ¯¹â¡ÝÄ¹²¬¡×°Æ
¡¡4¤Ä¤Î°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÈñÍÑÊØ±×Èæ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¾å±ÛÌ¯¹â±Ø¤«¤é¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤ÈJR¿®±ÛËÜÀþ¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥Ë¿·´´Àþ¡×²½¤·¡¢Ä¹²¬±Ø¤«¤é¾å±Û¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·³ã±Ø¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ2Ï©Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ß¥Ë¿·´´Àþ¤ÏÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å±ÛÌ¯¹â±Ø¤ÈÄ¹²¬±Ø¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÀþ¡×¤òÀ°È÷¡¢¿®±ÛËÜÀþ¤ÏºÔ³ã¡ÝµÜÆâ´Ö¡ÊÌó63km¡Ë¤ËÉ¸½àµ°¡Ê¿·´´Àþ¥µ¥¤¥º¡Ë¤ÎÀþÏ©¤ò¿·Àß¤·¤ÆÃ±ÀþÊÂÎó²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¥È¥Å´Àþ¤ä¿®±ÛËÜÀþ¤ÎÂ¾Ï©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¶è´Ö¤Ï¡¢¿·´´Àþ¡¦ºßÍèÀþ¼ÖÎ¾¤ÎÁÐÊý¤¬Áö¤ì¤ë¤è¤¦¡È3Àþµ°¡É²½¤·¤Þ¤¹¡£À°È÷¶è´ÖÆâ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ï¾å±ÛÌ¯¹â¡¢Ä¾¹¾ÄÅ¡¢Çðºê¡¢Ä¹²¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¹©»ö±äÄ¹¤ÏÌó86km¤Ç¡¢³µ»»¹©Èñ¤ÏÌó1200²¯±ß¡Ê¼ÖÎ¾³«È¯¡¦¹ØÆþÈñÅù¤Ï´Þ¤Þ¤º¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î°Æ¤ÎÈñÍÑÊØ±×Èæ¤¬¡¢ºÇ¤â¹â¤¤0.9¡Á1.4ÄøÅÙ¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å±ÛÌ¯¹â¡Á¿·³ã´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤·¤é¤æ¤¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ37Ê¬Ã»½Ì¤Î1»þ´Ö21Ê¬ÄøÅÙ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï1Æü5±ýÉü¡¢±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¤Ï5920±ß¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ûÍ×Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢¸©´ÖÎ®Æ°¤ÇÇ¯´Ö66Ëü¿Í¡¢¸©ÆâÎ®Æ°¤ÇÇ¯´Ö2Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ç·×¤ÇÇ¯´Ö68Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¼ÔÁý¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾3°Æ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¾åµ¤Î¥ß¥Ë¿·´´Àþ²½¤ò¾å±ÛÌ¯¹â±Ø¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»åµûÀî±Ø¡×¤«¤é¤È¤¹¤ë°Æ¡£
¡¦ËÌ±ÛµÞ¹Ô¤Û¤¯¤Û¤¯Àþ¤ò¥ß¥Ë¿·´´Àþ²½¤·¤Æ¾å±Û¿·´´Àþ¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¡¢Çðºê¡ÝÄ¹²¬´Ö¤Ë¥·¥ã¥È¥ëÆÃµÞ¤òÁö¤é¤»¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë°Æ¡£
¡¦¾å±ÛÌ¯¹â¡½Ä¹²¬´Ö¤ÎÀþÏ©¤ò²þÎÉ¤·¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤À¤±¤ÇÆÃµÞ¤òÁö¤é¤»¤ë°Æ¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»åµûÀî°Æ¤Ï¾å±ÛÌ¯¹â°Æ¤è¤ê¤â¹©»ö±äÄ¹¤¬Ä¹¤¯¡¢À°È÷Èñ¤ÏÌó1500²¯±ß¤Ë¡£Â¾2°Æ¤ÏÃ»ÍíÀþ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢2000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»î»»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©¤Ïº£¸å¡¢¤è¤êÄ´ºº¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤Ç¤¹¡£