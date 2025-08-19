【冷え症】暖めるだけではダメ！ 漢方薬・生活習慣・食事で対策「タイプ別改善法」

夏のエアコンに要注意、男性にも多い

冷えは「万病のもと」といわれ漢方では「未病のサイン」の症状の１つです。

ふつうの人は寒いと感じていない程度の温度なのに、手足や腰などが自覚的にとても冷たく不快に感じられる症状を一般に「冷え症」といいます。

寒い冬だけでなく夏のクーラーや冷飲食の摂取も冷えを招きますので注意が必要です。

筋肉量が少なく、脂肪が多い特徴を持つ女性に多いといわれていますが、男性にも起こる症状で加齢による筋肉量低下や老化に伴う基礎代謝の低下で起こるケースがあります。男性の冷えは手足などの冷えだけでなく頻尿や腰痛、肩こりといった症状で気がつくことがよくあります。

冷え症の改善は、ただ温めればよい！のではなく、冷えのタイプもひとそれぞれです。漢方的には気血水のバランスが不調になると冷えを伴うことが度々あります。

自分自身の冷えの原因を知ることで自分に合う漢方薬をみつけて改善していきましょう。

【陽虚型】新陳代謝が不活発なためにからだが温まり切れない

元気がなく不活発で、体温も低く、特に手足が冷えやすいタイプ。老人や大病後、あるいは身体虚弱な人に多く、温かい飲み物を好み、尿量が多いのが特徴です。

八味地黄丸（ハチミジオウガン）

【主な症状】手足や足腰が冷えることが多い、足腰が疲れやすい、夜中にトイレに起きる

新陳代謝が衰えたためにからだが温まらず、同時に足腰の冷え、排尿異常、夜間尿、耳鳴りなど高齢者に多くみられる症状です。

【効果】８つの生薬で加齢により衰えた基礎代謝をアップし、主に下半身を温めながら症状を改善します。

【成分の効能】腎をサポートする六味丸に腎を選択的に温める桂枝（ケイシ：シナモン）と附子（ブシ）が加わることで加齢に伴い起こる諸症状を改善します。

当帰四逆加呉茱萸生姜湯（トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ）

【主な症状】手足と共にお腹などからだの深部まで冷える、しもやけができやすい

冷えによって四肢に血行障害が起こり、手足と共にお腹の中までの冷えやしもやけができやすいという人に用います。

からだが冷えると冷えが悪化する、冷えとともに下腹部の痛みや嘔吐が起こることがある、月経痛が強い方にも用います。

【効果】からだを温める生薬で血行を促して、手足などの末端を温めると共に、体の内部にもはたらき、冷えや冷えによる頭痛や腹痛といった痛みなどの症状を改善します。

【成分の効能】血の質や量を改善しながらからだを温める当帰四逆湯にからだの芯を温める呉茱萸（ゴシュユ）と生姜（ショウキョウ）が加えられていることで末端の血流も温めます。

【水毒型】余分な水分がからだに停滞し、その水分で冷える

水分の代謝が悪く、細胞内に水分が停滞して血流を妨げるので冷えを感じます。冷えと同時に浮腫み、頭痛、神経痛、下痢、めまいなど水に関わるさまざまな症状を引き起こします。

真武湯（シンブトウ）

【主な症状】四肢の冷え、疲れやすい、浮腫み（特に下半身）、腰や下肢のだるさ、

軟便・下痢傾向

冷え症状とともにめまい、動悸、下痢、腹痛などが起こる時に用います。

水を巡らせる「腎」の働きが低下、水分が排泄されず体内に貯留してからだが冷え、元気がなくなります。

【効果】腎のエネルギーを助けてからだを温めながら、からだに溜まっている水分代謝を促します。

【成分の効能】附子、生姜でからだを温め、茯苓（ブクリョウ）、白朮（ビャクジュツ）で水捌けを整えながら症状を改善します。

当帰芍薬散（トウキシャクヤクサン）

【主な症状】特に足腰が冷える、むくみやすい、貧血気味で、生理不順がある、色白で肌がひんやりしている

比較的痩せ型で血行が悪い、顔や皮膚は青白い、疲れやすい、めまいや動悸がしやすいといった人に用います。冷え症とともに浮腫みの傾向があり、顔色が悪く、血虚のためにめまい、立ちくらみ、月経異常などがみられ腹痛をともなうこともあります。

【効果】血を補い質や量を確保して、血行を促進、さらに水の滞りを除くことで症状を改善します。

【成分の効能】当帰（トウキ）、芍薬（シャクヤク）で血を補い、川芎は良好な血の流れをスムーズに整え、白朮、茯苓、沢瀉（タクシャ）で水分の停滞を除きます。

【瘀血（オケツ）型】全身の血行が悪いため、からだのあちこちで寒熱がアンバランスになる

外傷や炎症性のうっ血、また女性の場合は月経、妊娠、出産などが原因で体内に血の滞りが生じることを漢方では「瘀血」と呼びます。瘀血があると全身の血の循環が悪くなり、そのため冷えを感じるようになります。瘀血による冷えの特徴は下肢や腰は冷えるのに顔や手はのぼせて熱く感じる、いわゆる「冷えのぼせ」を伴うことです。

桂枝茯苓丸（ケイシブクリョウガン）

【主な症状】下半身は冷えるが顔はほてる、シミやアザができやすい、生理になるとイライラする、痛みがつらい、

手足は冷えるのに顔はのぼせ気味で、下腹部が張り、頭痛、肩こり、月経障害といった瘀血特有の症状が顕著です。

【効果】血や水を巡らせながら、血行不良が原因となる熱を取り除くことで症状を改善します。

【成分の効能】桂枝でからだを温め、茯苓は余分な水分を巡らせ、牡丹皮（ボタンピ）・桃仁（トウニン）で血の滞りを改善、芍薬で血を補いながら症状を緩和します。

桃核承気湯（トウカクジョウキトウ）

【主な症状】下半身は冷えるが顔はほてる、のぼせが強い、便秘傾向、イライラする

冷え症というと、体力のないナヨナヨした人を想像しがちですが、必ずしもそうとばかりは限りません。体力のあるがっちりした人で赤ら顔か浅黒い顔色で、冷えのぼせと月経障害や便秘があり、一方では冷え症といった人によく用います。

【効果】血の滞りを整えながら、熱を冷ますことでのぼせや精神不安、便秘を改善します。

【成分の効果】桃仁が血の滞りと凝り固まった熱を解消し、桂枝は桃仁の血行改善を助け、大黄（ダイオウ）・芒硝（ボウショウ）は熱を冷まして便通を通じさせることで症状が改善します。

【冷えのワンポイントアドバイス】

冷房・暖房はひかえめに

栄養バランスが整った食事を、規則正しく

冷飲食、生ものはなるべく避ける

適度な運動を定期的に

首、手首、足首、腰、関節などが冷えない注意を

シャワーでなく湯船につかる入浴や足浴を習慣に

ストレス発散で血流改善を

次回は「むくみ」についての漢方薬を紹介します。

『更年期の不調に効く自分漢方の見つけ方』斉藤明美 著