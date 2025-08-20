日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2933（+8.0　+0.27%）
ホンダ　1675（+6　+0.36%）
三菱ＵＦＪ　2246（-6.5　-0.29%）
みずほＦＧ　4777（+5　+0.10%）
三井住友ＦＧ　4090（-26　-0.63%）
東京海上　6447（-4　-0.06%）
ＮＴＴ　166（+0.5　+0.30%）
ＫＤＤＩ　2631（-3　-0.11%）
ソフトバンク　245（+0.3　+0.12%）
伊藤忠　8296（+13　+0.16%）
三菱商　3195（-10　-0.31%）
三井物　3314（+9　+0.27%）
武田　4489（-23　-0.51%）
第一三共　3984（+21　+0.53%）
信越化　4610（-29　-0.63%）
日立　4256（-11　-0.26%）
ソニーＧ　4170（+2　+0.05%）
三菱電　3771（+1　+0.03%）
ダイキン　19625（-115　-0.58%）
三菱重　3901（-4　-0.10%）
村田製　2410（-15　-0.62%）
東エレク　21027（-193　-0.91%）
ＨＯＹＡ　19678（-57　-0.29%）
ＪＴ　4764（0　0.00%）
セブン＆アイ　2007（-9　-0.45%）
ファストリ　48907（-333　-0.68%）
リクルート　9118（-31　-0.34%）
任天堂　14259（-16　-0.11%）
ソフトバンクＧ　15726（-309　-1.93%）
キーエンス（普通株）　56259（-511　-0.90%）