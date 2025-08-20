日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2933（+8.0 +0.27%）
ホンダ 1675（+6 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2246（-6.5 -0.29%）
みずほＦＧ 4777（+5 +0.10%）
三井住友ＦＧ 4090（-26 -0.63%）
東京海上 6447（-4 -0.06%）
ＮＴＴ 166（+0.5 +0.30%）
ＫＤＤＩ 2631（-3 -0.11%）
ソフトバンク 245（+0.3 +0.12%）
伊藤忠 8296（+13 +0.16%）
三菱商 3195（-10 -0.31%）
三井物 3314（+9 +0.27%）
武田 4489（-23 -0.51%）
第一三共 3984（+21 +0.53%）
信越化 4610（-29 -0.63%）
日立 4256（-11 -0.26%）
ソニーＧ 4170（+2 +0.05%）
三菱電 3771（+1 +0.03%）
ダイキン 19625（-115 -0.58%）
三菱重 3901（-4 -0.10%）
村田製 2410（-15 -0.62%）
東エレク 21027（-193 -0.91%）
ＨＯＹＡ 19678（-57 -0.29%）
ＪＴ 4764（0 0.00%）
セブン＆アイ 2007（-9 -0.45%）
ファストリ 48907（-333 -0.68%）
リクルート 9118（-31 -0.34%）
任天堂 14259（-16 -0.11%）
ソフトバンクＧ 15726（-309 -1.93%）
キーエンス（普通株） 56259（-511 -0.90%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2933（+8.0 +0.27%）
ホンダ 1675（+6 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2246（-6.5 -0.29%）
みずほＦＧ 4777（+5 +0.10%）
三井住友ＦＧ 4090（-26 -0.63%）
東京海上 6447（-4 -0.06%）
ＮＴＴ 166（+0.5 +0.30%）
ＫＤＤＩ 2631（-3 -0.11%）
ソフトバンク 245（+0.3 +0.12%）
伊藤忠 8296（+13 +0.16%）
三菱商 3195（-10 -0.31%）
三井物 3314（+9 +0.27%）
武田 4489（-23 -0.51%）
第一三共 3984（+21 +0.53%）
信越化 4610（-29 -0.63%）
日立 4256（-11 -0.26%）
ソニーＧ 4170（+2 +0.05%）
三菱電 3771（+1 +0.03%）
ダイキン 19625（-115 -0.58%）
三菱重 3901（-4 -0.10%）
村田製 2410（-15 -0.62%）
東エレク 21027（-193 -0.91%）
ＨＯＹＡ 19678（-57 -0.29%）
ＪＴ 4764（0 0.00%）
セブン＆アイ 2007（-9 -0.45%）
ファストリ 48907（-333 -0.68%）
リクルート 9118（-31 -0.34%）
任天堂 14259（-16 -0.11%）
ソフトバンクＧ 15726（-309 -1.93%）
キーエンス（普通株） 56259（-511 -0.90%）