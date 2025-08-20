ºÇÆñ´Ø¤Ê¤Î¤ËÃãÈ±¤â¥Ô¥¢¥¹¤âOK¡ª°ìÎ®´ë¶È¼ÒÄ¹¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¡È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¸ÄÀ¡É¤Î°é¤ÆÊý
À©Éþ¤âÆ¬È±¤â¥Ô¥¢¥¹¤â¼«Í³¡£¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤¹¤®¤ë¹»É÷¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤òÂçÎÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¡£¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄÀ¸³èÆÃÍ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¸½¾Ý¤â¼«Á³¤È²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´Æ£ ÃÒ¡Ø½ÂËë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤é³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÈëÌ©¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤ò¼´¤Ë
¸ÄÀÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à½ÂËëÀ¸¤¿¤Á
¡Ö½ÂËëÅª¼«Í³¡×¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿ÉþÁõ¤«¤éÊÙ¶¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤ò¶¯¤¯Âº½Å¤¹¤ë¹»É÷¤Î¤³¤È¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¸ÅÌ¤äÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©Éþ¤Î¾å¤Ë²¿¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£½ÂËëÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿åËÎËãÈþ¤µ¤ó¤ä³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¤µ¤ó¡¢¾®Àâ²È¤Î¾®ÀîÅ¯¤µ¤ó¤äºÌÀ¥¤Þ¤ë¤µ¤ó¡¢Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤Î½Õ¤µ¤ó¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎüâÌÚÎµÇÏ¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊ¿ÌîÂóÌé¤µ¤ó¡¢¼Â¶È²È¤ÇUESHIMA MUSEUM COLLECTION¤òÁÏÀß¤·¤¿¿¢Åç´´¶åÏº¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Â´¶ÈÀ¸¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹â»þÂå¤ËËá¤«¤ì¤¿¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ»¤òÂó¤¯¤³¤È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂËë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉþÁõ¤Î¼«Í³¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£Â´¶ÈÀ¸¤äºß¹»À¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö·¤¡¢³ó¡¢ÃãÈ±¡¢¥Ô¥¢¥¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
