2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年8月16日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を公開した。

「秋冬も可愛いお洋服たくさん着られるといいなぁ」

中川さんは、「トレーニングを始めてもう少しで5ヶ月」といい、トレーニングをする写真と動画を投稿。

トレーニングによって「からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜」とつづっていた。

最後は、「秋冬も可愛いお洋服たくさん着られるといいなぁ」と語っていた。また、ハッシュタグ「#トレーニング #ジム #トレーニングウェア #身体作り」も添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のある白いノースリーブのトップスを身に着けてトレーニング。2枚目では、笑顔で体をひねるポーズをとり、引き締まった二の腕やウエストをのぞかせていた。

この投稿には、「鍛えてますね〜」「汗をかいても美しい」「めっちゃキレイなスタイル」「肉体美人！」「身体も引き締まっててカッコイイ」といったコメントが寄せられていた。