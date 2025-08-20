１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６７銭前後と前日と比べて２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円９９銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。



２０日に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を公表するほか、２２日にはカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）でパウエルＦＲＢ議長が講演する予定とあって全般的に模様眺めムードが強かった。この日に発表された７月の米住宅着工件数が５カ月ぶりの高水準となったことからドルが買われる場面もあったが、米長期金利の低下が重荷となるかたちで軟化。日米金利差の縮小が意識されるなか、ドル円相場は一時１４７円４５銭まで下押した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４７ドル前後と前日に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS