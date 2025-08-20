２０日の東京株式市場は売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は続落する公算が大きい。ただ、下値では内需株を中心に押し目買いが入り下げ幅は限定的なものにとどまりそうだ。前日は欧州各国の株価が総じて上昇した。独ＤＡＸが３日ぶりに反発し約１カ月ぶりの高値をつけたほか、主要国の中で相対的に強い動きをみせていた仏ＣＡＣ４０が１％を超える上昇でサイコロジカルでは９勝３敗と上値指向が強い。英ＦＴＳＥ１００は最高値を更新した。また、欧州株市場に上場する主要企業の株価で構成されたストック６００も最高値をつけた３月上旬の水準に迫っている。トランプ米大統領がウクライナのゼレンスキー大統領と欧州首脳を交えた協議を行うなど、ウクライナ情勢を巡る地政学リスクが緩和することへの期待がポジティブに働いた。ただ、米国株市場ではハイテク株に対するポジション調整の動きが目立つ地合いとなり、ナスダック総合株価指数が３００ポイントを超える下げをみせた。ＮＹダウは構成銘柄のホーム・デポ＜HD＞が買われたことが寄与して小幅ながらプラス圏で引けたものの、エヌビディア＜NVDA＞が３．５％安に売られたほか、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が５．４％安と急落するなど半導体主力銘柄の下げが大きく市場センチメントを冷やす格好となっている。ジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の講演を２２日に控え、その内容を見極めたいとの思惑も買い手控えムードにつながっている。東京市場では日経平均が前日に３日ぶりに反落し、上昇一服感は出ているもののＰＥＲなどから依然として割高感が拭えない。きょうは、米ハイテク株安に追随する展開で軟調が予想される。取引時間中は米株価指数先物の値動きなどに左右されやすい。



１９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１０ドル４５セント高の４万４９２２ドル２７セントと小幅反発。ナスダック総合株価指数は同３１４．８３ポイント安の２万１３１４．９５だった。



日程面では、きょうは第９回アフリカ開発会議（～２２日）、６月の機械受注、７月の貿易統計、７月の主要コンビニエンスストア売上高、７月の首都圏マンション販売、７月の訪日外国人客数など。海外では８月の中国最優遇貸出金利、７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）のほか、ニュージーランド中銀、インドネシア中銀、スウェーデン中銀などが政策金利を発表、米２０年物国債の入札、ＦＯＭＣ議事要旨（７月２９～３０日開催分）など。



