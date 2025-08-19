「咳が長引く＝喘息」とは限らない。副鼻腔炎や逆流性食道炎も原因に【医師解説】

咳が止まらなくて焦った経験がある人も多いと思います。咳が止まらない場合、喘息以外の原因について横浜フロントクリニックの尾上先生にMedical DOC編集部が聞きました。

監修医師：

尾上 林太郎（横浜フロントクリニック）

2013年聖マリアンナ医科大学医学部卒業、4月より同大学病院研修医。2015年同大学呼吸器内科診療助手、同大学内科（呼吸器）大学院、2019年同大学院修了、同大学病院呼吸器内科学助教。2021年三浦メディカルクリニック勤務。2024年5月横浜フロントクリニック院長就任。医学博士、日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)、難病法における難病指定医(呼吸器)。

編集部

咳が止まらない場合、喘息以外に原因がありますか？

尾上先生

先述のとおり、慢性咳嗽の原因として副鼻腔炎、慢性気管支炎、間質性肺炎、逆流性食道炎が考えられます。

編集部

なぜ、副鼻腔炎になると咳が止まらなくなるのですか？

尾上先生

副鼻腔炎を発症すると副鼻腔に炎症が起き、鼻水が喉の方へ流れ込んできます。すると気管支は異物を追い出そうとして炎症を起こしたり、咳で異物を追い出そうとしたりします。そのため、痰がからんだ湿った咳が続くのです。

編集部

慢性気管支炎とはどのようなものですか？

尾上先生

文字通り、慢性的に気管支に炎症が起きている状態のことをいいます。具体的には、副鼻腔気管支症候群、百日咳、喫煙に伴う慢性閉塞性肺疾患（COPD）、長期にわたってコントロール不十分な気管支喘息、びまん性汎細気管支炎などがあります。これらはCT検査を行ったとき、気道が通常よりも厚くなっていることで判断がつきます。

編集部

間質性肺炎とはどのような疾患ですか？

尾上先生

間質性肺炎も咳が長引く病気です。間質性肺炎とは肺にある肺胞という組織の壁に炎症や損傷が起こり、壁が厚くなったり硬くなったりすることで酸素を取り込みにくくなる疾患のこと。少しずつ病気が進行し、呼吸不全になることもあるので注意が必要です。

編集部

最後に、逆流性食道炎で咳が続く理由はなんですか？

尾上先生

逆流性食道炎になると、胃液や胃で消化途中の食べ物が食道に逆流してきます。すると「おえっ」という咽頭刺激が起きるので咳が出やすくなるのです。

※この記事はMedical DOCにて＜咳が止まらない原因を専門医が解説 ｢喘息｣の咳の特徴や他の疾患との違いとは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。