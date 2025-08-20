Ado、ワールドツアー北米・中南米公演が終了！中南米公演では大熱狂の「オーレ」コールが

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■メキシコシティ公演では、ファンがペンライトの色を緑、赤、白、オレンジとメキシコの国旗カラーを演出！

Adoの自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』後半戦となる北米・中南米公演が現地時間8月18日、サンティアゴ・Movistar Arena公演をもって終了した。

中南米公演では、メキシコシティ・Arena Ciudad de Mexico公演、サンパウロ・Espaco Unimed公演、ブエノスアイレス・Movistar Arena公演、サンティアゴ・Movistar Arena公演の4公演を行い、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの3都市で、日本人初のソールドアウトを記録。

ライブ前には、「オ～レ、オレ、オレ、オレ…Ado、Ado～！」といったスポーツの歓声のような、中南米ならではの盛り上がりでAdoの登場を待ち詫び、現地のファンと一体となりライブを作り上げた。

さらに、メキシコシティ公演では、ファンがペンライトの色を緑、赤、白、オレンジとメキシコの国旗カラーを演出。Adoも「オ～レ～、オレ、オレ、オレ…」と声を発し、会場はまたも「オーレ」コール。鳴り止まぬ歓声とともにライブの幕を閉じた。

会場全体が一体となる圧巻のステージ模様は、一部Ado StaffのSNS（@ado_staff）に投稿されているので、ぜひチェックしてみよう。

4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートした今回のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』は、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米、中南米が終了。8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。

今回のツアーで日本人初の歴史的なソールドアウトを記録した全13の都市・会場は、ベルリン・Uber Arena（約1万7,000人） / アムステルダム・Ziggo Dome（約1万7,000人） / パリ・Accor Arena（約2万人） / ミラノ・Unipol Forum（約1万5,000人） / サンノゼ・SAP Center（約1万7,000人） / ロサンゼルス・Crypto.com Arena（約2万7,000人） / フォートワース・Dickies Arena（約1万4,000人） / オーランド・Kia Center（約2万人） / トロント・Scotiabank Arena（約2万人） / ニューアーク・Prudential Center（約1万7,000人） / サンパウロ・Espaco Unimed（約8,000人） / ブエノスアイレス・Movistar Arena（約1万5,000人） / サンティアゴ・Movistar Arena（約1万7,000人）。

なお、ワールドツアーが終わると11月には東京ドーム、京セラドームでの凱旋公演も控えている。

PHOTO BY Viola Kam (V’z Twinkle)

※写真は、メキシコシティ、サンパウロ、ブエノスアイレス公演のもの

『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ado/hibana/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/