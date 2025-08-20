今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、子猫のお世話をする猫ちゃん。毛づくろいをしてあげていました。

子猫を受け入れてくれた猫ちゃんの様子はXにて、220万回以上表示。Xユーザーたちからは「何度見ても猫さんの最後のお顔に癒されています」「がっつり嗅いでからの、ナイスフレーメン」「優しいですね茶白お兄ちゃん」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『保護子猫を受け入れてくれた先輩猫に感動』していたら、突然…】

フレーメン反応に爆笑

Xアカウント「ねこズとにぼし」に投稿されたのは、子猫を可愛がる先住猫さん。保護した子猫のねずみくんを受け入れてくれたやさしいお兄ちゃん猫のたぬきくん。子猫を何度も毛づくろいしてあげていたそうです。ねずみくんも目を細めてとても嬉しそうにしていて、感動のシーンだったそうです。

ところが、ねずみくんが立ち上がり、たぬきくんの顔の前に立ったときです。たぬきくんはねずみくんのおしりのにおいをチェック。すると、口を半開きにしてフレーメン反応が出てしまったのだそう。嗅いだことのないにおいを嗅いでしまったような表情に、投稿者さんは笑いが止まらなかったそうです。

フレーメン反応の表情にX民も爆笑

たぬきくんのフレーメン反応を見たXユーザーたちからは「可愛いねえ可愛いねえからの子猫ちゃんのおちりくちゃーい」「すごーい！めちゃくちゃ仲良し！で、めちゃくちゃフレーメン」「笑わせて頂きました！」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ねこズとにぼし」では、トルコで暮らすたぬきくん、きつねちゃん、ねずみくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ねこズとにぼし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。