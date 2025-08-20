将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月19日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で第4局の対局を開始した。前日の18日に現地入りした両者は、対局場検分のほか地元の“こども記者”の取材に対応。「宝物はなんですか？」の質問に対し、藤井王位が真摯に対応した“神回答”が話題となった。

【映像】こども記者と藤井王位のやりとり（ノーカット）

シリーズ折り返し地点の第4局を迎えた王位戦。本局は、宗像市を舞台に争われている。対局前日に現地入りした両者は、対局場検分や前夜祭に参加したほか、地元の“こども記者”の取材にも対応した。

「子どもの頃は負けず嫌いで、泣いていたという経験は今にどう影響していますか？」「中学生でプロになったと聞きましたが、他の中学生みたいにもっと遊びたいなと思ったことは？」「PCと人と指すのはどちらが楽しい？」など、こども目線ながら核心を突く鋭い質問が投げかけられた。

中でもファンの話題となったのは、「僕の宝物はオセロ大会3位になってもらった盾ですが、藤井さんの宝物はなんですか？」というこども記者の質問だ。藤井王位は「なんでしょう」と少考の後に、「具体的な物というのはすぐには思い浮かばないですが、思い出としては…」と少年時代を振り返った。

藤井王位は5歳の頃に祖父母から将棋を教わったが、「当時はまだ小さくて、なかなか大人と対等に勝負できるというもの（種目）はなかった」と回顧。しかし、将棋であれば対等に勝負ができ、「さらに勝つこともできた」という。「その思い出や嬉しさというのが、今にもつながっていると思います」と回答を寄せた。

藤井王位にとっての“宝物”に、視聴者からは反響が続々。「素敵すぎる」「なるほどなぁ」「いい質問」「思い出が宝物か素晴らしい」と多数のコメントが寄せられていた。

