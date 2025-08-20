「週刊文春」の好評連載、サイバーエージェント・藤田晋社長の「リーチ・ツモ・ドラ1」。今回は特別対談、その相手は通算タイトル99期の羽生善治九段だ。対談冒頭を抜粋して配信する。（全文は「週刊文春 電子版」にて公開中）

藤田 羽生さんとの出会いは確か20年くらい前、当時運営していた動画メディアでの対談に来て頂いて。

羽生 懐かしいですね。



羽生九段 ©文藝春秋

藤田 以来、食事をご一緒したり、色々とご縁がありました。ABEMAは2016年4月に開局し、17年2月に将棋チャンネルを立ち上げたのですが、その頃出てきたのが、まだ14歳の中学生だった藤井聡太さん。この年の春、当時三冠だった羽生さんらトップ棋士7人に挑む「炎の七番勝負」を配信したんです。羽生さんとの最終第7局は藤井さんの勝利でした。

羽生 凄い棋士が現れたな、と思いましたね。藤井さんはデビュー直後からほぼすべての対局が中継されていますが、これも史上初ではないでしょうか。

藤田 僕も視聴者として、最初は藤井さんに夢中でした。でも、段々と「羽生さん頑張れ」「佐藤康光さん頑張れ」と、ベテラン棋士を応援する気持ちに変わっていって。そのことを食事の席でお伝えしたら、羽生さんは「中年の星ってことですね」と（笑）。

羽生 それはもう有難い限りです（笑）。

――将棋の世界では、藤井さんが登場した頃から、AIがクローズアップされてきました。まずはその点からお聞きできましたら。

