アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで巧妙な窃盗犯によって盗まれた２５００万ドル（約３７億円）相当のピンクダイヤモンドが、わずか数時間後に警察によって回収された/Fadel Senna/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで巧妙な窃盗犯によって盗まれた２５００万ドル（約３７億円）相当のピンクダイヤモンドが、わずか数時間後に警察によって回収された。

ドバイ警察は１８日の声明で、「極めて」希少なダイヤモンドが、購入希望者の仲介人を装った窃盗犯によって宝石商から盗まれたと述べた。

警察によると、２１．２５カラットもの大粒ダイヤには「並外れた透明度、対称性、光沢」がみられるほか、独自の純度評価も取得している。

その希少性に引き付けられ、窃盗団は１年あまりにわたってこのダイヤを盗むために活動していたという。

ダイヤが欧州からドバイに到着したことを突き止めた窃盗団は、「巧妙な計画」を考案。高級車をレンタルし、高級ホテルで会合を開くなど、資金力のあるディーラーを装い、その偽装はダイヤの鑑定のために専門家を雇うほどだった。

警察の声明によれば、「最終的に窃盗団は『買い手』を紹介するという口実で、宝石商を邸宅に誘い出し」、「ダイヤが取り出されると、それを奪って逃走した」。

しかし警察はただちに容疑者３人を特定し、追跡・拘束。ダイヤがドバイから密輸される前に回収することに成功した。

宝石商は、当局の対応の速さは「驚くべきもの」だったと述べている。「盗まれた翌朝には電話があり、容疑者が拘束され、ダイヤが回収されたと知らされた」

ドバイは近年、ダイヤ取引の世界的要衝となっている。この背景には、課税要件が最小限であることや、アフリカの産出国やインドなどの主要販売市場の間という便利な立地などがある。

原文タイトル：Elaborate $25 million diamond heist ends in a swift recovery and multiple arrests（抄訳）