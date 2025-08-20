【ジュネーブ＝船越翔】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は１８日、北朝鮮北西部・寧辺（ヨンビョン）でウラン濃縮施設とみられる建物が新設され、北朝鮮がこの施設を使ってウラン濃縮を拡大する可能性があるとの見方を示す報告書をまとめた。

ＩＡＥＡは「深刻な懸念」を表明し、検証活動を継続していく考えを強調した。

寧辺には、核兵器の原料となる高濃縮ウランを製造する施設が以前からあり、北朝鮮が濃縮施設を新設したとすれば核開発を加速化していることを示すものだ。

ＩＡＥＡは過去１年間の衛星画像や関連情報を分析した。その結果、寧辺で昨年１２月に新たな施設の建設が始まり、今年５月には施設外側の工事が終了したのを確認した。施設は平壌近郊カンソンのウラン濃縮施設と似ているという。報告書は北東部・豊渓里（プンゲリ）の核実験場で、新たな核実験を実施するための準備が整った状態が維持されているとも指摘した。ＩＡＥＡは報告書を基に、９月中旬の年次総会で北朝鮮の核開発について議論する方針だ。

朝鮮中央通信は１月、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が、核開発を統括する「核兵器研究所」などを視察し、核開発を加速させる方針を強調したと伝えていた。