慎むべき行為にも思えるが…「子どもの写真をSNSに投稿する」ことの意外な「プラスの効果」

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

気持ちが前向きになれる

子どもの写真や個人情報を公開しすぎることで、子どもが将来的に恥ずかしい思いをしたり、デジタルタトゥーになる可能性があります。児童ポルノサイト等に転載されたり、ディープフェイク動画などを作成される可能性もあります。個人情報は一度出してしまうと完全に消すことが難しくなります。それゆえ、保護者が勝手に子どもの同意を得ずにそのような行動をとることは慎むべきなのです。

しかし、驚かれることがありますが、私は子どもの顔写真を公開する人たちを完全に否定してはいません。

子どもが小さい頃の育児は、本当に大変なものです。多くの家庭は核家族状態であり、ワンオペ育児となる人も多く、満足に眠れなかったり、精神的に追い詰められたりすることも少なくありません。

そんな時に、SNSに投稿した子どもの写真を「かわいい！」と褒められると、それだけで気持ちが前向きになれます。「また、がんばろう」という気持ちになれます。SNSで愚痴や悩みを言ったり、助けを求めたりすることで、先輩パパ・ママからの役立つ情報や助言がもらえたり、実際にサポートしてもらえることもあります。特に新生児期などは1日中誰とも口を利かずに1日が終わることも多く、精神的に追い詰められやすい状態です。

そんな時にSNSで言葉をかけられることで、「自分だけじゃない」「一人じゃない」と思えたり、「大変な時期はもうすぐ終わる」と思えることの意味はとても大きいのです。自分の承認欲求のために子どもを巻き込むことには賛成しませんが、慣れない育児に追い詰められた人がSNSに助けや救いを求めることが悪いこととは、どうしても思えないのです。

他人を理解しようとする姿勢

知らなかったら、「親が子どもの写真をSNSに投稿するなんて悪いことに決まっている」としか思えないでしょう。しかし、事情を知った後ではどうでしょう。それでも悪と言い切れるでしょうか。

考えが違う、行動が違うと思っても、背景にある事情や考えなどを知ることで、理解できることは多いのです。

自分は基準とはなりません。人によって環境や置かれた状況も違うし、考え方や感じ方、価値観も違います。年齢や性別、職業、住んでいる地域や、時代によっても異なります。

誰が正しくて、誰が間違っているということはありません。周囲に迷惑をかけたり、法や倫理に反したりしない限りは、それなりの道理があるものです。

すべての人は自分とは違う存在です。頭ごなしに否定するのではなく、少なくとも背景や理由を知り、理解しようとすることが大切です。自分がその選択肢を選ぶ必要はありませんが、他人が選ぶことを無下に否定することもないのです。

