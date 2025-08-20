【最大56%OFF】Kindleセールでお得に読める！『一度読んだら絶対に忘れない地理の教科書』『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『一度読んだら絶対に忘れない地理の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた』や『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』など大きな話題となった作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■一度読んだら絶対に忘れない地理の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
セール特価：847円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+385pt
一度読んだら絶対に忘れない地理の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
シリーズ累計100万部突破！ 話題の公立高校教師YouTuber「ムンディ先生」シリーズ第6弾！！
地形や地名などをひたすら暗記する学問だと思われがちな地理。
本書では、高校地理を「ひと目でわかる図解」を交えながら、
1つのストーリーで解説。学生時代に地理が苦手だった人でも、
一度読むだけで地理が驚くほどわかるようになる！
大学受験、学び直しにも。高校生から、社会人まで必読の1冊！
■一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書
セール特価：880円（53%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+400pt
一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書
【累計100万部突破シリーズ最新刊！】
西洋哲学史を１時間で解説する動画が13万回、5時間半におよぶ西洋古代哲学史の講義動画が12万回など、これまでの動画総再生回数は400万回を超える哲学YouTuberによる“画期的な”哲学入門書が誕生！
小難しい用語や抽象的な説明ばかりで、つまらないと思われがちな哲学。
ですが、この壮大な学問は、たった２つの哲学思想から始まります。そして、その後の思想同士の対立構造が「哲学の歴史」を形作っているのです。
本書では、難解な哲学用語や年号を用いることなく、大学4年間の哲学の基礎を、１つのストーリーで学べます！
古代から現代まで、60人の哲学者を網羅的に取り上げた、一生役立つ教養が身につく必読の１冊！
現役の学生さんから学び直しをしたい社会人の方まで、幅広い年代層におすすめの教科書です。
■一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
セール特価：825円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+375pt
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
【画期的な歴史入門書と話題沸騰! 50万部突破!】
YouTubeで話題！ 現役教師の新感覚の世界史
推理小説を読むように一気に読める！
“新感覚”の教科書にあなたも必ずハマる！
現役公立高校教師としては初めて、YouTubeに世界史の授業動画を公開し、
たちまち、大学受験生や社会人、教育関係者から「神授業！」として話題沸騰の
現役・公立高校教師が書いた“新感覚”の世界史の教科書！
大学受験、学び直しにも。高校生から、主婦、社会人まで必読の1冊！
■一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書
セール特価：825円（56%OFF）
一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書
【累計100万部突破シリーズ最新刊！】
「文章を書くのが苦手……」「何を書いていいかわからない」
そんな悩みを抱える社会人や学生の方々、必読！
毎年、東大合格ランキング上位に入る、全国屈指の難関校・西大和学園の名物教師による
これまでにない、“新感覚”の大人のための文章術の教科書。
3つのステップで文章を書くと、
文章を書くのが苦手な人でも「伝わる」「うまい」文章がスラスラと書けるようになります！
仕事や資格試験、大学受験など、あらゆる場面で役立つ一生モノの文章力が身につく1冊です。
■一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
セール特価：825円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+375pt
一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
現役公立高校教師として、初めてYouTubeに日本史や世界史などの社会科目の授業動画を公開し、たちまち、大学受験生や社会人、教育関係者から「神授業！」として話題沸騰の現役・公立高校教師が書いた、新感覚の日本史の教科書！
古代から現代まで、1つのストーリーで読み解く日本史にあなたも必ずハマる！
学生時代、人名や出来事をひたすら暗記するばかりで日本史が苦手になってしまった人も、小説を読むように一気に読める！
大学受験、学び直しにも。高校生から、主婦、社会人まで必読の1冊。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月19日12時現在のものです。
