母親が息子のシャワー中に「覗き」に来る!?…ドイツ人母の子供に”節約精神”を叩き込む”ヤバすぎる教育法”

エコと節約は国民性？

ドイツ人が節約家だというイメージは、あながち間違っていません。「○○人はこう」という場合、最終的には「人による」というのが正解ですが、そうはいっても国柄による「傾向」があることは否めません。

その意味でドイツ人は、日常生活の人付き合いや食事に日本人ほどお金をかけません。若い人もそうですし、高齢者となると、節約は「生活そのもの」だったりします。そして、生活を支える光熱費となると……もはや国民に染みついた節約傾向があります。

2 0 2 2年2月に始まったロシアによるウクライナへの侵攻のあと、「エネルギーの節約」にさらに拍車がかかりました。大半をロシアからの輸入に依存していたガス料金が爆上がりしており、必然的にエネルギーの節約に敏感になったのです。ドイツの冬の寒さは厳しいのですが、現在は「冬の暖房を果たして23度に設定する必要はあるのか？ 20度や18度でもいけるのではないか？」と議論されているぐらいです。

母親が「シャワー中の息子を覗く」理由

ケルン在住の51歳の男性の両親はともに80代ですが、特に母親に「良く言えば節約家、悪く言えばケチ」の傾向が見られるのだと言います。

「僕は母親に『節約』を叩きこまれた気がします。子どもだった頃、家でシャワーを浴びていると、決まって母親が浴室に乱入してくるんですよ。『そんなに長い時間シャワーを浴びる必要が本当にあるの？』と確認しにくるんです」

知人のドイツ人女性も、「子ども時代のシャワー話」を教えてくれました。

「夏場は家のシャワーは使用禁止。庭用ホースで済ませるというルールがあったの」

当然お湯は出ませんがおかまいなしで、その光景を想像すると、なんだか笑ってしまいます。テーマが「節約」となると大真面目にやってしまうのがドイツ人なのです。

「実家のバスルームのドアには『黄色い看板』が貼ってあった」と語る女性もいます。看板に書いてあったのは「電気を節約すること！ 水も節約すること！」（“Sparen Sie Licht! Sparen Sie Wasser!”）。まさかの「家の中の注意書き」です。

「私も妹も髪が長かったので、洗うのは時間がかかったの。親がすぐに『もったいないからシャワーを止めなさい』と注意しにきたのよ！ 逆にスポーツジムやプールに行ってシャワーを済ませてくると、親は『お湯の節約になった』とゴキゲンだった」

「水を節約する」（Wasser sparen）ことが大事だと教育されているのがドイツ人であり、世代的に言うと、60代以上の人が「水や電気の節約」に厳しい印象です。若い世代も「シャワーの流しっぱなしはありえない」そうで、日本人の夫をもつ30代のドイツ人女性は、「彼と一緒に暮らし始めた頃、シャワーを止めずに体を洗っているのを見て驚いた」と話してくれました。

