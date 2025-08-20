かなり深刻な事態…無縁社会化する日本で求められる「集合墓」の正体

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

「脱・無縁社会」には「集合墓」がいい

「無縁社会」という言葉がクローズアップされたのは、2010年のNHKの放送によるが、それよりも20年前の1990年に結成された「21世紀の結縁と墓を考える会」では、無縁社会は想定内であり「脱・無縁社会」を目指してきた。

設立当初から会名にある「結縁」の語に込めた意味--それは、家族だけに頼ってはいられない社会が到来するため、（家族を含む）第三者と絆を結ぶことによる「家族を超えた相互扶助」、あるいは家族機能に代替する「縁」をつくり出さなければならないという思いだ。

ところで、エンディングセンターが、継承を前提としない墓を「集合墓」にしたことには意味がある。

その一つは、継承を前提としない墓に適した形態であること。すなわち、まとまっていると管理がしやすいからである。もう一つは、「ゆるやかな共同性」が生まれやすい形態であることだ。

住宅でいう「戸建て」ならば、継承者が絶えれば草ぼうぼうになるが、マンションのような集合住宅では、個別に占有する部屋を持ちつつ、それがまとまって一つの何号棟と呼ばれるような建物になる。

同様に、集合墓である桜葬墓地は、個別区画としての使用権を持ちながら、それが隣接して一つの墓域を作るので、継承者がいない区画があっても、皆で守っていくことができる。さらに、一つの墓域を作るところに「皆が一緒」という意識の醸成が可能になってくる。

