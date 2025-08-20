¿ÍÎà»Ë¾å¡¢ºÇ¤â»ÄµÔ¤Ê¼ê¸ý¤Ë¤è¤ë»¦¿ÍÈÈ¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡µÕ¤Ë¡¢ºÇ¤â¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ëÈÈ¿Í¤Ï¡©
À¤³¦Ãæ¤ÎÎÄ´ñ»¦¿Í¤òÁíÍ÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òÈÈ¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ÏÂô»³¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»¦¿Íµ´¤Ë¤è¤ëÀ¨»´¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢¤½¤Î°ÛÍÍ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢Ê¸³ØºîÉÊ¤ä±Ç²è¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»¦¿Í¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Á°ÊÔ¤ËÂ³¤¡¢¡»Ë¾åºÇ¤â»ÄµÔ¤Ê¼ê¸ý¤Î»¦¿ÍÈÈ¡¢¢ºÇ¤â¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë»¦¿ÍÈÈ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢£500¿Í°Ê¾å¤ÎÎÄ´ñ»¦¿Í¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤¿Ä«Î¤¼ù»á¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡Ê¡ØÀ¤³¦ÎÄ´ñ»¦¿Í¼Ô»öÅµ¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¤¹¤ë¡Ë¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢À¨»´¤Ê»ö·ï¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£±ÜÍ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä¡§»Ë¾åºÇ¤â»ÄµÔ¤Ê¼ê¸ý¤Î»¦¿ÍÈÈ¤Ï¡©
Ä«Î¤»á¡§°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥ê¡¦¥¸¥é¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤Î»¦¿Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÙ¶Ý¤ò»¦¿Í¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥ê¡¦¥¸¥é¡¼¥ë¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«
À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÙ¶Ý¤ò»¦¿Í¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¥¢¥ó¥ê¡¦¥¸¥é¡¼¥ë¤Ï°ìÈ¬¼·¸ÞÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ïº¾µ½»Õ¤È¤·¤ÆÇüÂç¤Ê¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨¤òµá¤á¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤Î©¤Ä¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¼è¿Í¤È¤·¤ÆÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤ËÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤µ¤»¤¿¸å¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤Ë´¶À÷¤µ¤»¡¢ÉÂ»à¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ»¦³²¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¥¸¥é¡¼¥ë¤ÏÄ²¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤ÎÇÝÍÜ¤ò»Ï¤á¡¢°ì¶å°ìÆóÇ¯¡¢ºâ»º´ÉÍý¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ê¤Î»ñ»º²È¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¡¦¥Ú¥ë¥Í¥Ã¥È¤òµ¾À·¼Ô¤ËÁª¤ó¤À¡£È¬·î¤Ë°ì²È¤¬Ä²¥Á¥Õ¥¹¤È»×¤·¤¾É¾õ¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥é¡¼¥ë¤ÏÆÃ¸úÌô¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ú¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËºÙ¶Ý¤òÃí¼Í¤·»àË´¤µ¤»¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë¥¿¥Þ¥´¥Æ¥ó¥°¥À¥±¤ÎÆÇ¤Ç¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢Æó¿Í¤Ë»î¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»àË´¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¸¥é¡¼¥ë¤ÏÄü¤á¤º¡¢°ì¶å°ìÈ¬Ç¯»Í·î¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥À¥à¡¦¥â¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦ÀïÁèÌ¤Ë´¿Í¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿ºÝ¡¢ÆÇÆþ¤ê¤Î¿©Á°¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤¿¡£¥â¥Ë¥ó¤Ïµ¢¤ê¤ÎÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤µ¤ì¡¢¥¸¥é¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¸øÈ½¤òÂÔ¤Ä°ì¶åÆó°ìÇ¯¸Þ·î¡¢¼«¤é¤¬ÇÝÍÜ¤·¤¿ºÙ¶Ý¤òÆÝ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«»¦¤·¤¿¡£
¼ÁÌä¡§ºÇ¤â¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Ï¡©
Ä«Î¤»á¡§»¦¿ÍÈÈ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÁÀâÅª¿ÍÊª¥ì¥Ð¡¼¡¦¥¤¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÏÃ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÂ²¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¯¥í¥¦Â²¤ËºÊ¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥í¥¦Â²¤ÈÀï¤¤¡¢²¿¿Í¤â»¦³²¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¦Â²¤È¤âÏÂ²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ð¡¼¡¦¥¤¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«
À¾Éô³«Âó»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÊ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Éü½²¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¯¥í¥¦Â²¤ÈÀï¤¤¡¢»°¡»¡»¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¥ê¥½¥ó¤È¤¤¤¦¡£»¦¤·¤¿¥¯¥í¥¦Â²¤Î´ÎÂ¡¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤«¤é¡Ö¥ì¥Ð¡¼¡¦¥¤¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê´Î¿©¤¤¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈ¬Æó»ÍÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¶á¹Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢°ìÈ¬»ÍÏ»Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÊÆËÏÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢»Î´±¤ò²¥¤Ã¤ÆÃ¦Áö¤·¡¢Ì¾Á°¤ò¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤Ë²þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥â¥ó¥¿¥Ê½à½£(¸½ºß¤Î¥â¥ó¥¿¥Ê½£)¤Ç¶â¤ÎºÎ·¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ºàÌÚ¤òµ¥Á¥¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¥¦¥Ã¥É¥Û¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÂ²¤Î½÷À¤òºÊ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½÷À¤ò¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¯¥í¥¦Â²¤ÎÀï»Î¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ÏÅÁÀâ¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¼Â¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏºÊ¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢»°¡»¡»¿Í¤Î¥¯¥í¥¦Â²¤ò»¦¤·¡¢¤½¤Î´ÎÂ¡¤ò¿©¤é¤¤¡¢Æ¬Èé¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¾À·¼Ô¿ô¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÉü½²¤ÏÆó¡»Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¯¥í¥¦Â²¤ÈÏÂ²ò¤·¤Æ·»Äï¤Î·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Éü½²¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï°ìÈ¬Ï»»ÍÇ¯¤ËËÌ·³¤ÎÊ¼»Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢ÍâÇ¯½üÂâ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢°ì¶å¡»¡»Ç¯°ì·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì¶å¼·ÆóÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÍ¦¼Ô¡Ù¡Ê¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥é¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÀ¸³¶¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÁÌä¡§À¤³¦Ãæ¤ÎÎÄ´ñ»¦¿Í¤òÄ´¤Ù¤¿Ä«Î¤¼ù»á¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Ï¡©
Ä«Î¤»á¡§º£¤«¤éÉ´Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ì¤³ÎÇ§»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÉàÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¤é¡Ö»ä¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÞÇ®¤ÎÃÏ¹ö¤«¤éÍè¤¿Îî¤Ç¤¢¤ê°Ëâ¤À¡£¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Ì¤¤À¤ËÆ°µ¡¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éà¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤Î¶§´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î»¦¿Íµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÂÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÉàÃË¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì¶å°ìÈ¬Ç¯¤«¤é°ì¶å°ì¶åÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¡£¤³¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÉàÃË¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÉà¤ò¶§´ï¤È¤·¤ÆÏ»Ì¾¤ò»¦³²¡¢Ï»Ì¾¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¡£
¼ê¸ý¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î½»µï¤ÎÎ¢¸ý¤Î±©ÌÜÈÄ¤òÇË¤Ã¤Æ²°Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤òÉà¤Ç½±¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÊªÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÅðÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿ÅÙ¤âÈÈ¿Í¤È»×¤·¤¿ÍÊª¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÉàÃË¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢½»Ì±¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉàÃË¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î°ÜÌ±¤«¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃÄê¤ÎÌ±Â²¤òÁÀ¤Ã¤¿»¦¿Í¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÉàÃË¤¬Á÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î²È¤Î¿Í´Ö¤Ï»¦¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥º¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤¬»¦¿Í¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î¼ê»æ¤¬ËÜÅö¤ËÉàÃË¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¡¢·ë¶ÉÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ°µ¡¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
