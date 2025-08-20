日本相撲協会「ドロ沼権力争い」の裏側…ここにきて「定年延長案」がリークされた本当の理由

物議を醸している「定年延長案」

「親方の定年を現在の65歳から70歳まで、再雇用の上限を70歳から75歳まで延長する」

日本相撲協会の「定年延長案」が各誌で報じられ、相撲ファンの間で物議を醸している。しかしある親方は本誌の取材に対して、「ありえない」と一蹴した。

「ただでさえ年寄株が不足していて、現役の力士たちは引退後の行き先に困っている。この状況で定年を延長すれば、若手からの強い反発は避けられません。現在の八角理事長（元横綱・北勝海）の地位は盤石ですが、今の親方たちがいい思いをしたいからといって、さすがに強行できないと思いますよ」

非現実的な延長案がなぜ突然、一斉に報じられたのか。その裏側には、協会内部での権力争いがある。

相撲協会内部の激しい権力争い

「八角理事長からの信頼が厚いのが、事務方トップの宮田哲次主事。2023年にはパワハラなどが告発されましたが、理事長との関係もあってか、出勤停止1ヵ月という甘い処分で終わりました。彼を快く思わない職員が、執行部の評判を下げるため延長案をリークしたのでしょう。そもそも、こんな案自体が本当に存在するかも怪しいですが……」（協会関係者）

ただし現体制に与えられるダメージは、そう大きくなさそうだ。協会関係者が続ける。

「宮城野親方（元横綱・白鵬）を追い出したことで、ついに八角理事長にはライバルがいなくなりました。理事長職は元横綱・大関が就くのが慣例ですが、現在の執行部は元関脇以下の親方ばかり。来年の理事長選での八角理事長の6選は、ほぼ確実です。ただし協会内には、反・八角派も一定数いる。体制が強化されるにつれて、今回のようなリークがまた起こっても不思議ではありません」

激しい権力闘争だが、鬼気迫る勝負は土俵の上だけにしてほしいものだ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

さらに関連記事『白鵬が立ち上げた新会社の会長・副社長の「驚くべき正体」…！タニマチのトヨタ・豊田章男会長も不安視!?』では、そんな協会から「追放」された宮城野親方の近況について、詳細にレポートしている。

【もっと読む】白鵬が立ち上げた新会社の会長・副社長の「驚くべき正体」…！タニマチのトヨタ・豊田章男会長も不安視!?