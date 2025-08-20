¡Ôº´²ì¡¦ÊìÌ¼»à½ý»ö·ï¡Õ¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡×¤È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Î¡ÖÈ¿±þ¡×
ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿2¤Ä¤Î»ö·ï
º´²ì¸©¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¤¾×·â¤ÈÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤¬³°¹ñÀÒ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¦À¸¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤ä·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊìÌ¼¤¬µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ë»É¤µ¤ì¡¢¶âÁ¬¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï½»ÂðÃÏ¤Ç¶á¤¯¤Ë¤Ï³Ø¹»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÀµÄ¾¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êº´²ì¸©ºß½»¤Î¶µ°÷¡Ë
º£Ç¯7·î¡¢º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÇÊìÌ¼¤¬»à½ý¤·¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¥À¥à¡¦¥º¥¤¡¦¥«¥óÈï¹ð¡Ê24ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ïº´²ì»Ô¤Ç»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ë»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àº´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çµ¯¤¤¿2·ï¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼±º¹°¿®°ËËüÎ¤»ÔÄ¹¤Ï8·î4Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÀÒ¤Ë´ð¤Å¤¯º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ö¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê»ö·ï¤¬¡ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤¹¤ë°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤À¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô
¥À¥àÈï¹ð¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤ËÊ¼Ìò¤Ë½¢¤¤¤¿¸å¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯12·î¤Ëµ»Ç½¼Â½¬À¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£´ÆÍýÃÄÂÎ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢°ËËüÎ¤»ÔÆâ¤Î¿©ÉÊ¹©¾ì¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥àÈï¹ð¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ÈÆâ¸þÅª¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¡£¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÌµÃÙ¹ï¡¦Ìµ·ç¶Ð¡£Æ±Î½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢µëÍ¿ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÎÀ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¼Â½¬À¸¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µï¿Í¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤È¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
°ìÊý¡¢¥À¥àÈï¹ð¤ÎÉã¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖµëÍ¿ÌÌ¤ÇÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Æ±Èï¹ð¤¬Ä¹Ç¯¡¢Í¥ÅùÀ¸¤ÇÀ¯¼£Åª¤Ë¤âÌÏÈÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥àÈï¹ð¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¡ØÆü±Û¤È¤â¤¤¤»Ù±ç²ñ¡ÙÂåÉ½Íý»ö¤ÎµÈ¿å»üË»á¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¡£Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£²ó¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤È¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Î´Ø·¸¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊµÈ¿å»á¡Ë
ËÜÍè¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸À©ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Çµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼«¹ñ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤éÅ¾¿¦¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¸¶Â§3Ç¯´Ö¤Î¼Â½¬¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¼Â½¬À¸¤¿¤Á¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯µ»Ç½¼Â½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤¬°ìÉô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤äÄãÄÂ¶â¤«¤é¼ºí©¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¼Â½¬À¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÇ¯´ÖÌó9700¿Í¤¬¼ºí©¡Û¼Ú¶âÄÒ¤±¤ÇÊì¹ñ¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÁö¤ë¿Í¤â¡Ä»Ù±çÃÄÂÎÂåÉ½¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¡×¤Î¼ÂÂÖ¡Ù¤Ç¤Ïµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
