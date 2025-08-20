

アバンギャルディ

キレのあるダンスで定評のある、制服おかっぱ集団「アバンギャルディ」が19日、東京・ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」で行われた「ＫＩＴＴＥ座 昭和祭」に登場した。

「ＫＩＴＴＥ」では、夏の賑わいが感じられる「祭り」をイメージしたイベント「ＫＩＴＴＥ座 提灯音頭」を８月31日まで開催されている。今回のイベントのテーマは、「提灯がおどる、夏がはずむ」 。日本の夏を象徴する「祭り」をイメージした空間で、ふわりと踊る提灯の下、夏の賑わいを提供している。

その夏イベントの特別イベントとしてアバンギャルディが迎えられた。今年が昭和元年から数えて100年目の「昭和100 年」にあたることを記念して、「昭和楽曲」×「あたらしさ」を融合させたダンスパフォーマンスを披露。さらにアバンギャルディ初のシングル「OKP Cipher」の生パフォーマンスも披露。一糸乱れぬ圧巻のダンスに会場は大きな盛り上がりをみせた。

一夜限りのパフォーマンスを振り返り「昭和歌謡はスローリーなテンポの曲が多いので、私たちのスピーディーな動きを取り入れてアバンギャルディらしい唯一無二のパフォーマンスにしました。昭和時代の曲を私たちが受け継いでパフォーマンスさせていただいているので、昭和といえば、私たちアバンギャルディをイメージしていただけると嬉しいなと思います」とコメントした。

また「好きな盆踊り」を聞かれると、「炭坑節が大好きなんです！」とコメントし、アバンギャルディ風の炭坑節をキレのある動きとオリジナリティ溢れる表情で踊った。 ▽セットリストシンデレラ・ハネムーン（岩崎宏美）迷い道（渡辺真知子）OKP Cipher（1stシングル）かもめが翔んだ日（渡辺真知子）