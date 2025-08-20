どうして？ 日経平均株価の「史上最高値」は理解できない…トランプ関税で日本経済は悪化したのに、何を市場は楽観しているのか

対米輸出にかかる関税は、今年の初めまでは、ほとんどゼロだった。ところが、これからは、すべての対米輸出に対して、ほぼ15%の関税がかかる。これに加えて日本は、アメリカへの巨額の投資を約束させられた。日本経済をとりまく客観的な条件は、1年前に比べて、明らかに大きく悪化した。それにもかかわらず、株価は1年前より大幅に上昇している。これはいかにも理解できない現象だ。

これまでほぼゼロだった対米輸出に15%の関税

関税の問題は、もともと、テクニカルで煩雑な内容が含まれている。それに加えて、 トランプ政権は、提案内容を唐突に、しかも大きく変更することが頻繁にあった。

このため、 関税率変更の過程を正確にフォローするのは、極めて困難だ。そこで、まず最初に、この半年程度の間に何が起こったかを 整理しておくことにしよう。

第2次トランプ政権が成立した今年初めの時点において、日本の対米輸出にかかる関税はほとんどなかった。ただし、自動車にはかかっていた（乗用車の場合には2.5%の関税）。これは、1970年代に課された関税が、そのまま続いていたものだ。

トランプは自動車関税を引き上げ相互関税を導入した

トランプ政権は、3月になって自動車に対する追加関税をかける意向を示し、4月3日に発動した。乗用車には、これまでの 2.5%に加えて、25%の関税が課されることになった。つまり27.5%の関税が課されることになった。

4月3日、相互関税という新しい関税が発表された。これは全ての国に共通にかかる税率10%と、国ごとに異なる税率からなる。日本の場合には、合計して24%の相互関税がかかることとされた。

相互関税のうち、一律10％分は、4月5日に発動された。 国・地域別の上乗せ分は、4月9日に一旦発動されたが、13時間後に急遽停止され、賦課を90日間延期した。 そして、8月1日までの期間にアメリカと各国とが交渉することとされた。

なお、7月7日の大統領令では、日本に対する相互関税率は、25％とされた。

日米は合意したが……

日本とアメリカの関税交渉は、7月22日に合意に達した。そのおおよその内容は、次の通りだ。

まず相互関税については、国・地域別関税率が、5%に引き下げられた。したがって、日本に対する相互関税率は、一律税率と合わせて15％となった。

自動車の関税率については、 3月初めの段階で乗用車が2.5%であったものが、4月に27.5%に引き上げられた。それが、結局のところ15%に落ち着いた。

要するに、今年の初めには日本の対米輸出にはほとんど関税がかかっていなかったのだが、すべての対米輸出に関して、ほぼ15%の関税がかかるということになったのだ。

なお、以上の合意の解釈について、日本政府が主張していたことがアメリカの大統領令に盛り込まれていなかったことから問題が生じたが、結局、アメリカ側のミスということになり、日本側が主張していたとおりの内容になった。

トランプ関税は日本のGDPを0.5％減少させる

結局のところ、一部の高税率商品を除けば、日本からアメリカへの輸出に15％程度の関税が課されると近似することができる。

これは、日本経済にどのような影響を与えるだろうか？

まず、日本の輸出企業が対米輸出価格をどのように設定するかが問題だ。仮に、日本の輸出企業が、対米輸出価格を15％引き下げるとしよう。為替レートの影響を無視すれば、 アメリカにおける販売価格は、日本の輸出価格が15%下がり、関税で15%上がるので、関税賦課前と同一レベルにとどまる。したがって、販売量は不変にとどまるだろう。だから、対米輸出に関わる売上高が、15%減ることになる。

ここで、粗利益（売上高ー売上原価）の売上高に対する比率は一定であると仮定しよう。また、付加価値と粗利益は正確には異なる概念だが、これらを同一視しよう。すると、付加価値が15%ほど減ることになる。

ところが、日本の対米輸出はGDPの約3.5％なので、これは、GDPを3.5％ｘ15%＝0.53％ほど減少させるだろう。

IMFは、4月22日に公表した世界経済見通しのなかで、トランプ関税が世界各国のGDPに与える影響を推計している。それによれば、日本の2025年の実質GDP成長率は、関税のない場合の1.1％から、関税賦課後0.554％へと、約0.55ポイント低下する。これは、上記0.53％とほぼ同じ結果だ。

GDPの0.53%は、さほど大きくないようにも思える。しかし、IMF予測で2025年の実質GDP成長率が1.1％パーセントであることと比較すれば、かなり大きな影響だ。

「相互関税の税率が25%から15%に引き下げられてよかった。これで安心」などと考えることはできない。

また、半導体関税率は、まだ決まっていない。トランプ大統領は、この税率を100％にするとしている。仮にそのとおりの課税が行われれば、日本の関連産業に大きな影響が及び、GDPの減少率は、もっと大きくなる可能性がある。

アメリカに対して巨額の投資を約束した

ところで、日本は、関税率引き下げの見返りとして、アメリカに対して、約80兆円という巨額の対米投資を約束した。日本の対米投資が2024年に約3.8兆円であることと比べてみれば、これが極めて大きなものであることが分かる。

それにもかかわらず、この約束の中身はよく分からない。

トランプ大統領は、「利益の9割はアメリカが得る」と言っている。これが具体的にどういう意味か、分からない。「金を出すのは日本で、利益はアメリカが取る」という極めて不可思議な約束を日本はしたことになる。

状況が悪化したのに、なぜ株価は史上最高値？

以上をまとめれば、日本経済を取り巻く環境は、1年前に比べて明らかに悪化した。

ところが、それにもかかわらず、日本の株価は高騰している。これは、一体どういう考えに基づくものなのだろう？

今年の4月頃の状況に比べると、確かに事態は改善した。4月には、日本に対して25%の相互関税が課されることになっており、その後、トランプは税率をもっと高めると言っていた。乗用車の関税率は、4月には27.5％だった。

こうして、トランプ関税によって日本の経済活動が大きな被害を被るという見通しが広がり、日経平均株価も、4月7日には、3.1万円程度にまで落ち込んだ。

その後、紆余曲折があって、結局は、相互関税率も乗用車関税率も15%になった。だから4月に比べれば事態が改善したことに間違いはない。株価が4月ごろの水準にくらべて上昇するのは理解できる。

しかし、トランプ氏が再選されるかどうかわからなかった1年前と比べれば 、今の状態は明らかに悪化している。それにもかかわらず、昨年の8月に3.8万円程度であった日経平均株価は、一時は4.3万円以上という史上最高値にまで上昇した。これは、いかにも理解しがたいことだ。

【合わせて読む】「関税交渉」は単なる始まりにすぎない…トランプが弱り切った日本に突き付ける重大要求

