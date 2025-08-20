

「ウラカン」の後継として登場したミドシップスーパースポーツ（写真：Automobili Lamborghini）

ランボルギーニの新型スポーツカーが「テメラリオ」だ。2024年10月に東京で大々的なお披露目が行われたのも記憶に新しい。

続いて、2025年7月にポルトガルでテストドライブすることができた。舞台は、かつてF1グランプリレースも開催されていたエストリル・サーキットだ。

テメラリオは、ベストセラー「ウラカン」の後継車にあたる。といっても、変更点は多い。

なめらかな表面をもつボディデザインは、そのひとつ。六角形のモチーフが各所に用いられているのも、特徴だ。



テールランプや排気口も六角形がモチーフ（写真：Automobili Lamborghini）

全長は、ウラカンが4459mmでテメラリオは4760mm。ホイールベースは2620mmに対して2658mmだ。

もっと大きな違いはパワートレイン。ここに、新世代ランボルギーニ車たるテメラリオの存在価値が潜んでいる。

V10からV8へ、そして「HPEV」へ

ウラカンのエンジンといえば、5.2リッターV型10気筒。2023年まで製造されていたアウディ「R8」と共用のエンジンだ。

一方、テメラリオのエンジンは、まったくの新開発となる4.0リッターV型8気筒が用意された。

しかも、プラグインハイブリッド化されている。ランボルギーニでは「PHEV」ならぬ、「HPEV」と呼ぶ。なんでだろうと思ったら、「ハイパフォーマンスEV」の頭文字なんだそうだ。



選んだドライブモードで表示が変わる液晶メーターパネル（写真：Automobili Lamborghini）

上級車種「レヴエルト」のエンジンは12気筒で、かつプラグインハイブリッド。3車種で構成される同社のラインナップにおいて、もう1台のランボルギーニであるSUV「ウルス」もいまはPHEV化されている。

ランボルギーニは「ディレッツィオーネ・コル・タウリ」なる製品の電動化戦略を2021年に発表。2024年のおわりまでに、ラインナップをすべて電動化するという内容だ。テメラリオの登場により、それが守られたことになる。

電動化の目標は、排出ガスの量を抑え、環境負荷を低減すること。加えて、テメラリオでは、高性能化にも役立てられている。

後車軸の前に搭載されるV8エンジンは、3つの特徴をもつ。ひとつは、スムーズな回転マナーの実現。各部の精度を徹底的に見直している。

高性能化のためのフラットプレーン型クランクシャフトにくわえ、チタン製コンロッドを採用。バルブを開くためのフィンガーフォロワーはDLC（ダイヤモンドライク・カーボン）でコーティングされている。

これらは、「モータースポーツで培った知見にもとづいている」とランボルギーニはいう。



エンジンフードから除くエンジンの一部には点火順序が記されている（写真：Automobili Lamborghini）

2つめは、大きなターボチャージャーを2基採用したこと。「ホットV」と呼ばれる設計だ。エンジン上部、Vバンクの間に収めることで、予熱して効率をよくするのだ。

3つめは、モーターの採用。3基が搭載されるうち2基は前輪を駆動するために使い、もう1基はエンジンに組み込まれる。

本領発揮はなんと1万回転

実際、モーターとターボの組み合わせと使い方が、テメラリオの独自性を際立たせている。

発進と加速は、エンジンに組み込まれたモーターがトルクを補完。そしてなんと、9000回転から大きなターボがフルで過給を開始する。最高出力の発生回転数は9000rpmからなのだ。

「ターボ車は出力のピークは高くても、落ち込みも急激。そうならないよう、モーターとの組み合わせを調整しました」

ランボルギーニでエンジニアリングを統括するロウフェン・モア（Rouven Mohr）氏は説明してくれた。

「このエンジンは、自然吸気エンジンのスムーズな回転マナーとターボによる大きなトルクをともにそなえていて、7000rpmから上で本領を発揮します」



テストドライブの舞台はF1が開催されたこともあるエストリル・サーキット（写真：Automobili Lamborghini）

実際に私がエストリル・サーキットで走ったとき、「どこまでも」という感じで回るエンジンに驚かされた。

サーキットの986mというホームストレッチで、3速をホールドしたままアクセルペダルを踏み込むと、回転計の目盛りは1万rpmに達した。

そのときの速度は時速250km。大きなRを描く最終コーナーからの立ち上がりで速度を乗せていけば、時速300km超えも実現できる。

速度が上がっていくと、フロントの浮き上がりを防ぐためのSダクトと、後半のダウンフォース効果が働く。結果、車体は路面に張り付くように走れる。

「モデルチェンジのたび、先代を超える性能を発揮するのが、ランボルギーニ車の伝統」

これがモア氏の開発におけるモットーとのこと。1万rpmを実際に体験できるのは、まさに言葉どおりの性能だ。



スタイリングはエレガントさを感じさせるが異次元のパフォーマンスを見せるテメラリオ（写真：Automobili Lamborghini）

エンジン音は外から聴いていると、意外なほど静かだ。ヨーロッパの騒音規制にのっとったものだろう。

一方で車内では、乾いた中低音が耳に心地よい。加えて、エンジンの振動がフレームを通じて乗員に伝わるような設定になっている。

「サウンドとバイブレーションはともに重要な要素です」

ランボルギーニのエンジン設計担当者は、そう語っていた。

「Sonus Faber」オーディオシステムもあれど

そういえば、テメラリオにはイタリアの高級オーディオメーカー「Sonus Faber（ソナス・ファベール）」の10スピーカーシステムがそなわる。



Sonus Faberは1980年に誕生したイタリアのハイエンド・オーディオブランド（写真：Automobili Lamborghini）

エンジンをかけていない状態で聴かせてもらったときは、音の再現力が高く、たいへんいい気分だった。しかし、走り出すと、せっかく再生された音もほとんど聞こえなくなってしまう。

400万円を超えるようなフロアスピーカーも手がけるソナス・ファベールのスピーカーを搭載しながら、「エンジン音を聴かせるのがなにより大事」というのが、ランボルギーニの方針なのだそうだ。

現地で再生のデモンストレーションをしてくれた同社の担当者は、複雑な笑い顔をつくっていた。



オーディオや車両セッティングなどはタッチスクリーンで行う（写真：Automobili Lamborghini）

走りは、想像していた以上に速い。速いが、しかし、乗りやすい。かなり速度が上がっても、コーナーを回っていくときはニュートラルステア。

「スポーツカーに慣れていない人でも楽しめる」というエンジニアの言葉も、あながちウソではなさそうだ。

デザインはピュアなスポーツカーだけれど、スポーツカー的なピーキーな運動性ではない。

考えてみると、ランボルギーニ車はどれも市街地でも乗れるし、サーキットでも楽しめる。両面性をもっているのが特徴なのだ。



ポルトガルの旧市街を走るテメラリオ（写真：Automobili Lamborghini）

テメラリオも、ランボルギーニ車の例外でない。というか、2つの方向性をともにより進めているような感覚があった。

ドリフトモードをそなえているのに驚く

テメラリオにはもうひとつ、どうしても伝えておきたくなる機構がある。

ステアリングホイールの内側に並んだスイッチから選べる「ドリフトモード」だ。2秒ぐらい、中央部分を長押しすると起動する。



このダイヤルスイッチでドリフトモードを起動、かつ3つのモードが選べる（写真：Automobili Lamborghini）

レベル1から3まで3段階。回していくことで選択可能だ。外側のタイヤのトルクを増大させる。

ノーズが内側に入り、後輪が外に出ていく、いわゆるドリフト状態をつくりやすくする仕掛けだ。

レベル1では、ステアリングホイールで舵角をつけたあと、強めにアクセルペダルを踏み込むと、リアがふくらむ。踏み続けると、スピンに近くなる。

レベル2では、同じような操作を行っても、アクセルペダルの踏み込みはそこまで強くなくてよい。

後輪が流れ出したら、すかさずステアリングホイール操作と、アクセルの踏み方を調整しつつ、目線は次のカーブに固定。

ブリヂストンがテメラリオのために開発したタイヤは、グリップがいい一方で静かだ。しかし、さすがにこのときは高い“悲鳴”を上げる。



マニュアルで変速するときはステアリングホイールのパドルで操作（写真：Automobili Lamborghini）

レベル3はドリフトがよりやりやすいが、コントロールはむずかしい。ドリフトしながら高速でサーキットを走っていける腕前が必要だ。

ヒョンデのスポーティEV「アイオニック5N」も、ドリフトモードをそなえているが、テメラリオのほうが、トルクが太い分だけやりやすい。

「サーキットでいろいろな走りを楽しみたい人のための“お遊び”の機構ですが、踏むといきなり最大トルクが出るモーターの特性をいかして、楽しめるよう仕立てています」

自身もスポーティなクルマが大好きだというエンジニアのモア氏は、上記のようにいって、にこにこと笑っていた。

ターボチャージャーの使い方も、ユニークだ。先述のとおり、超がつく回転域から効き始めるだけでなく、排圧をコントロールする機能もそなわる。

2.5バール（250キロパスカル）もの最大ブースト圧を持つターボのすごさがわかるのは、「ローンチコントロール」使用時だ。



ローンチコントロールを使えば0-100km/h加速はわずか2.7秒（写真：Automobili Lamborghini）

ボタンでシステムを起動。ブレーキペダルを左足で踏み込んだ状態で、右足でアクセルペダルを床まで踏み、そこでブレーキペダルから足を離す。

クルマはまさに矢のように飛び出していき、変速を自動で行いながら、400mぐらい走ったところで時速150kmに達した（距離はちょっとあいまい）。

ホームストレッチの始まりあたりで行ったが、そのままどんどん加速してあっという間に第1コーナーにたどり着く。

「テメラリオには、いろいろな“遊び方”があるんです」と、同乗してくれたランボルギーニのテストドライバーがいう。



インテリアの素材やカラーは車体色と同様、豊富に用意されている（写真：Automobili Lamborghini）

レヴエルトとテメラリオ、明確な個性

テメラリオには、標準モデルと軽量化を行った「アレジェリータ」が用意される。

アレジェリータ仕様では、サスペンションシステムも（さらに）強化されている。



アレジェリータにはチタンマフラーなども装備される（写真：Automobili Lamborghini）

シートはやはり、サーキットが似合いそうな軽量タイプ。車重は標準モデルより25kg軽いそうだが、それ以上にチューニングの度合いが強い。

個人的な好みでいうと、アレジェリータの強烈な加速とコーナリング感覚が印象的だった。

とはいえ、これは2台を比べたからであって、標準モデルで満足できない人はいないのではないか。

2台とも価格は未公表。ただし、アレジェリータを選ぶと、価格はレヴエルト（日本では6500万円超）に近づくようだ。

そうなると、12気筒のレヴエルトに目がいきがちかもしれない。ただし、テメラリオはこのクルマにしかない個性がある。



モーターを積極的に使った、左右輪の駆動力を調整してのスポーティな走りは、テメラリオとレヴエルトで異なる。

2台のスポーツカーをきちんと作り分けているランボルギーニの戦略。新エンジン開発などお金をしっかりかけて、次世代へ向かっているのだ。

＜ランボルギーニ テメラリオ＞

全長×全幅×全高：4706mm×1996mm×1201mm

ホイールベース：2658mm

車重：1690kg

パワートレイン：V型8気筒3995.2ccエンジン＋電気モーター（プラグインハイブリッド）

駆動用バッテリー容量：3.8kWh

システム最高出力：677kW／9000〜9750rpm

最大トルク：730Nm／4000〜7000rpm

変速機：8段デュアルクラッチ

駆動方式：全輪駆動（前輪はモーター駆動）

最高速：時速343km/h

0-100km/h加速：2.7秒

乗車定員：2名

価格：未公表

問い合わせ：ランボルギーニ・ジャパン

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）