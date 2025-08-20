史上初の快挙!! サラーが3度目のPFA年間最優秀選手賞を受賞…2部では田中碧、3部では岩田智輝がMVP候補選出も受賞ならず
イングランドのプロサッカー選手協会(PFA)は19日、24-25シーズンのPFA年間最優秀選手を発表し、リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーが選出された。
サラーは昨季のプレミアリーグで38試合29得点18アシストと破格の数字を残し、チームのプレミアリーグ優勝に大きく貢献。自身は4度目の得点王に輝いた。
史上初めて、PFA年間最優秀選手賞を3度受賞することとなったサラーは「決して忘れられない出来事だよ。(エジプトで育った時に)もちろん、サッカー選手になりたかったし、有名になって家族を養いたいと思っていたけど、(この賞を受賞するような)大きなことについては考えていなかった」と語っている。
また、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)の年間最優秀選手賞はGKジェームズ・トラフォード(バーンリー→マンチェスター・C)、EFLリーグ1(イングランド3部)の年間最優秀選手賞はFWリチャード・コネ(ウィコム→QPR)が受賞。2部ではリーズMF田中碧、3部ではバーミンガムMF岩田智輝が最終候補6名にノミネートされていたが、惜しくも受賞を逃すこととなった。
