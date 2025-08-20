元AKB48込山榛香、セクシーすぎるディーラーに 『週刊SPA!』で卒業後初グラビア
アイドルグループ・AKB48の元メンバーの込山榛香が、19日発売の『週刊SPA!』8月26日号「推し撮」企画に登場。卒業後初となるグラビアを披露した。
【写真】美ボディ！卒業後初グラビアを披露した込山榛香
今回はセクシーすぎるディーラーに扮したショットで挑戦。テーブル越しに視線を絡めるように誘惑する大人の表情から、今も変わらぬ透明感あふれる美貌まで、アイドル時代とは一線を画す“新境地”を見せつける。
1998年生まれ、千葉県出身の込山は、2013年にAKB48第15期生オーディションに合格。選抜メンバーとして活躍するほか、SNSを巧みに操り「インスタ女王」としても注目を集めてきた。卒業後は舞台女優として経験を重ね、いま再びグラビアシーンへと舞い戻った彼女の姿に、期待が高まる。
同誌ではそのほか、俳優でタレントの大島璃乃が人気企画「グラビアン魂」に初登場する。
