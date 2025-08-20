気象台は、午前7時34分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 20日07:34時点

内陸では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大館市

□大雨警報

・土砂災害

20日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 20日昼前



■鹿角市

□大雨警報

・土砂災害

20日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 20日朝





■大仙市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒■仙北市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水20日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報20日昼前にかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mm□洪水警報20日昼前にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mmピーク時間 20日朝