【日本】
通関ベース貿易収支（7月）08:50　
予想　1970.0億円　前回　1521.0億円（1531.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-670.0億円　前回　-2355.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

機械受注（6月）08:50
予想　-0.4%　前回　-0.6%（前月比)
予想　4.6%　前回　4.4%（前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（8月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【NZ】
NZ中銀政策金利（8月）11:00
予想　3.0%　前回　3.25%（NZ中銀政策金利)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（7月）15:00　
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.7%　前回　3.6%（前年比)　
予想　3.8%　前回　3.7%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（7月）15:00
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)
予想　4.6%　前回　4.4%（前年比)　
予想　4.4%　前回　4.3%（前年比・除くモーゲージ利払い)

※英生産者物価指数の公表は秋に再開

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（7月）15:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　-1.2%　前回　-1.3%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（7月）18:00
予想　2.0%　前回　2.0%（2.0%から修正）（前年比)　
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（7月）17:00
予想　0.6%　前回　0.3%（前月比)
予想　3.5%　前回　3.0%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/09 - 08/15）20:00
予想　N/A　前回　10.9%（前週比)

※予定は変更することがあります