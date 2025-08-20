本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（7月）08:50
予想 1970.0億円 前回 1521.0億円（1531.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -670.0億円 前回 -2355.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
機械受注（6月）08:50
予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.4%（前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（8月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【NZ】
NZ中銀政策金利（8月）11:00
予想 3.0% 前回 3.25%（NZ中銀政策金利)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（7月）15:00
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.7% 前回 3.6%（前年比)
予想 3.8% 前回 3.7%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（7月）15:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.4%（前年比)
予想 4.4% 前回 4.3%（前年比・除くモーゲージ利払い)
※英生産者物価指数の公表は秋に再開
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（7月）15:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -1.3%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（7月）18:00
予想 2.0% 前回 2.0%（2.0%から修正）（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（7月）17:00
予想 0.6% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.0%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/09 - 08/15）20:00
予想 N/A 前回 10.9%（前週比)
※予定は変更することがあります
