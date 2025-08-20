12:00　ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
16:10　ラガルドECB総裁、世界経済フォーラム国際ビジネス評議会（IBCC）出席
16:15　訪日外客数（7月）
23:30　米週間原油在庫統計
21日0:00　ウォラーFRB理事「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席
2:00　米20年債入札（160億ドル）
3:00　米FOMC議事録（7月29日-30日開催分）
4:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会出席（質疑応答あり）
5:10　ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席

NATO軍事委員会会合、ウクライナ問題を協議
アフリカ開発会議（TICAD）（横浜、22日まで）

※予定は変更することがあります