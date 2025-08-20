天皇の「戦後80年のお言葉」に見えた「平成にはなかった特徴」…示された「日本国民へのメッセージ」を読み解く【皇室】【政治】

戦後80年の全国戦没者追悼式で、天皇陛下が述べられた「お言葉」には、「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」という表現が盛り込まれていた。これは平成の時代にはなかった新たな表現だ。

戦争体験者が高齢化する中、戦争の記憶を次世代へ継承していく思いを込められたもので、天皇陛下は「私たち皆で心を合せ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願う」と続けた。

戦後80年の今年、陛下は皇后さまと共に国内外で戦没者の慰霊に臨まれているが、戦争の記憶を語り継ぐ活動を続けている若者らを励まされてきた。歴代天皇のお言葉の変遷を振り返りつつ、陛下が国民に伝えたかった「お言葉」の意味を考えた。

昭和、平成の「天皇のお言葉」には、どんな特徴があったのか？

日本が国際社会に復帰した1952年から始まった追悼式での「お言葉」は、歴代天皇が先の大戦への向き合い方やそれぞれの思いを表明するものだった。昭和天皇が在位中は、定型の内容が多かったが、時代を経るごとに変化も見られた。

平成に入った1989年の最初の式典でのお言葉で、上皇さまは、従来の「今もなお、胸が痛みます」という言葉を「深い悲しみを新たにします」という表現に変えられた。さらに、戦後50年にあたる1995年には「ここに歴史を顧み、戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い」、戦後70年の2015年には「さきの大戦に対する深い反省と共に」という言葉をそれぞれ加えられた。戦後世代が増える中、戦時中に少年時代を過ごされた上皇さまが、戦争の歴史を学ぶ大切さを示されたものだ。

天皇陛下は、即位後初となる2019年、「反省と共に」を「反省の上に立ち」と、戦争を体験していない世代の意識を踏まえた表現に変えたものの、上皇さまのお言葉を受け継ぎ、基本線は踏襲された。

その後、新型コロナ禍の時期に限り、「感染拡大によるさまざまな困難に直面していますが、私たち皆が心を一つにし、力を合わせてこの難しい状況を乗り越え」などと付け加えられたこともあるが、骨格は変わっていない。

そして、今回、戦争を体験した世代が高齢化していく中、戦争体験の記憶を次世代に語り継ぐという命題に取り組む意義を加えたのが、戦後80年のお言葉の特徴だ。

関係者によると、記者会見や式典でのお言葉は、陛下自身が皇后さまや限られた側近らと相談し、ぎりぎりまで推敲を重ねられるという。

今回のお言葉と陛下が65歳の誕生日にあたって臨まれた今年2月20日の記者会見の内容を読み比べて見ると、陛下の思いは、より明白に伝わってくる。

誕生日会見では、「戦後80年に当たり、天皇陛下は戦争の歴史とどう向き合い、象徴としてどのような役割を果たしていきたいとお考えですか」という宮内記者会の質問に対し、陛下は丁寧にお答えになった。文字数にして約1100字。このうち、約5分の1は、戦争の記憶の継承に関する言及だった。

「戦争の記憶が薄れようとしている今日、戦争を体験した世代から戦争を知らない世代に、悲惨な体験や歴史が伝えられていくことが大切である」

陛下は、こう述べた上で、「戦中・戦後の苦難を体験した方々が高齢となり、当時のことを語り継いでいくことが難しくなっている中、国内各地で若い人たちが戦争を知ろうとし、次の世代の語り部として育ち、戦中・戦後の苦労を語り継ぐ活動が進められていることは、戦後80年を迎える今日、一層意義深いものになっていると思います」と述べられた。

これは、追悼式のお言葉に付け加えられた文言の原型とみられる。さらに、「お言葉」で付け加えられた文言で、「戦中」だけでなく、「戦後」に触れた点も注目されるが、これは、戦後一貫して平和を守るため、努力してきたすべての日本人へ向けた言葉であろう。

戦後80年の2025年、天皇陛下がおこなってきたこと

ご自身も戦後世代である陛下は、折に触れて、昭和天皇や上皇さまから先の大戦の話を聞き、平和への願いを受け継ぎ、次世代への継承という強いお気持ちを育んできたといえる。

その言葉通り、戦後80年の今年、両陛下は戦没者慰霊として激戦地の硫黄島（東京都小笠原村）を皮切りに、地上戦が行われた沖縄や被爆地・広島を訪問。7月には国際親善で訪問されたモンゴルで、抑留中に死亡した日本人の慰霊碑に供花し、黙礼された。

とりわけ、戦後80年の慰霊の旅で心を砕かれたのは、戦争の記憶を継承する「語り部」として活動に取り組む若い世代との交流だった。沖縄には長女愛子さまも伴い、戦争体験者や遺族、若い「語り部」らと懇談した。愛子さまは9月に予定されている両陛下の長崎訪問にも同行する。

即位後初めて訪問された広島でも、両陛下は被爆者や伝承者と懇談。陛下は高齢の被爆者に「若い世代に伝えたいことは何ですか」と繰り返し尋ねられていた。

文字通り、戦争の記憶を語り継いでいくことの大切さを、身を持って行動で示されたといえる。

戦争だけではない。「天皇陛下が注目していること」

「こうした記憶の継承の取り組みは、戦争体験にとどまりません。陛下は、震災を直接体験していない震災後に生まれた若い人たちの取り組みにも注目されています」と側近は明らかにする。

今年1月17日、神戸市で「1・17のつどいー阪神・淡路大地震30年追悼記念式典」が開かれた。震災から30年を経て、震災を経験していない世代の人たちが増える中、震災後に生まれた小学6年と中学2年の女子生徒、高校3年の男子生徒の3人が、震災の体験と教訓を語り継いでいく体験発表があり、両陛下も真剣に耳を傾けた。

式典で、陛下は「震災を経験していない若い人たちが震災について自主的に学び、考え、自分の言葉で発信し、次世代へ繋いでいこうとする活動に取り組んでいると聞き、心強く思います」とした上で、「これからも、震災の経験と教訓を基に、皆が助け合いながら、安全で安心して暮らせる地域づくりが進められることを期待いたします」などと述べられた。

戦争と震災などの自然災害の違いはあっても、かけがえのない命が失われることに変わりはない。共通するのは、「お言葉」にもある通り、それぞれの体験者の話を聞き、それを次世代につないでいく活動を通じ、国民と共に平和と人々の幸せを希求し続けていく姿勢であろう。

排外主義が台頭するなかで

しかし、その一方で、戦争体験者が減り、記憶の継承が難しくなる中、ゆがんだナショナリズムや排外主義の台頭も懸念されている。

特に、歴史の実相が正しく伝わらず、史実を捻じ曲げたり存在そのものを否定したりする「歴史修正主義」が、依然としてはびこる現実がある。

陛下が沖縄訪問される前の今年5月、自民党の西田昌司氏が、沖縄戦の犠牲者を慰霊する「ひめゆりの塔」の展示説明を「歴史の書き換え」と主張。「歴史修正主義」と批判を浴びたのは記憶に新しいが、7月20日の参院選で初当選した参政党の初鹿野裕樹氏が、「南京事件」についてXに投稿し、「南京大虐殺が本当にあったと信じている人がまだいるのかと思うと残念でならない」などと記して波紋を広げた。

石破首相は8月15日の追悼式の式辞で「あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばならない」と述べ、13年ぶりに「反省」という言葉が首相式辞に復活した。しかし、アジア諸国への加害責任には触れてはいない。「反省」という言葉を単なる言葉だけに終わらせてはならない。

政治とは距離を置く日本国の象徴として国民に寄り添う両陛下と戦後80年。戦没者の慰霊にとどまらず、戦争の記憶を未来にどう継承するのか、という重い命題に向き合う両陛下の旅は今後も続く。

