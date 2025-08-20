盗み、無断で野菜を持ち去り、船体を壊され…良い人ばかりではなかった「硫黄島の兵士たち」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

小野寺中尉との邂逅

硫黄島はもともと、海軍が守る島だった。

賢二が初めて陸軍の兵士と身近に接したのは1944年春だった。ある日の学校帰り、小高い岩の上で腰を下ろして休んでいる30人ほどの兵士たちと出会った。「どこから来たのですか」と尋ねると、九州の部隊だと教えてくれた。さらに家に着くまでの間にも、陸軍の兵士たちの姿を多く見かけた。

それから毎日のように新たな部隊が西海岸や南海岸から続々と上陸した。気がつけば、硫黄島は兵隊だらけの島になっていた。

本土から1200キロ。敵艦の攻撃を覚悟しながら気を張ってたどり着いたからだろうか。どの兵士も、疲労感が伝わってくるような姿だった。兵士たちは上陸前から、島内での配置先が決まっているようだった。部隊の拠点が記された図面を開いて行く先を探す迷子状態の兵士と何度も出会った。そのたびに道案内をしてあげた。

島を守る任務で来た兵士たちだったが、良い人ばかりではなかった。島民には泥棒はいなかった。しかし、兵士の中には留守宅に入り込んで、砂糖や食器、衣類などを盗んでいく輩もいた。

部隊が勝手に島民宅の敷地にテントを張り、島民が何よりも大切にするタンクの水を無断で使用するトラブルも起きた。抗議しても、「上の命令だ」と取り付く島もなかった。大勢が軍靴で歩き回ったため、土がすっかり踏み固められてしまった畑もあった。無断で野菜を持ち去る兵士も少なくなかった。無数のテントを張られたため、まったく収穫できなくなった畑もあった。いずれも陣地構築が理由だと言われた。農家は収入に苦しむことになった。

漁業も打撃を受けた。漁で使うカヌーを輸送船からの荷揚げのために勝手に使われ、時には不慣れな操縦によって船体を壊された。島周辺は輸送船だらけとなり、漁がまったくできなくなった。島の主要産業である農業も漁業も立ちゆかなくなり、多くの島民の収入が途絶えることになった。

困った島民は、飛行場の整備など軍の作業を手伝い、賃金を得ることになった。賢二も働きに出た。地面を1メートル以上掘り、電話線を埋設する作業は大変だった。賃金は一日12円だった。10日ごとに支払われる賃金を母に渡すと、とても喜んでくれた。

悪い軍人もいれば良い軍人もいた。「小野寺」という名の中尉は、山下家にとって、まるで“守り神”のような存在だった。賢二が初めて学校帰りに陸軍兵士を見た数日後、自宅の近くに拠点を設けた部隊があった。その部隊を率いる将校が小野寺中尉だった。

ある日、付近に駐屯する海軍兵士と陸軍兵士が、山下家の5基ある水槽のうちの1基の使用権を巡って対立した。怒声が飛び交う狭間で、一家は怯えるしかなかった。仲裁したのは、温厚で誠実な人柄の小野寺だった。一つの水槽を共同で使わせてもらうのはどうかと提案し、一触即発の状況が回避された。

小野寺は、故郷から出征する際に、妻がおんぶしていた幼いわが子が日の丸の旗を振って見送ってくれたことなどを話してくれた。小野寺は40代に見えた。賢二と同じぐらいの年齢の長男がいると言っていた。硫黄島の部隊はまるで「老人部隊」だと思った。当時としては「老兵」と言われていた兵士が多かったからだ。40歳前後の人が多いから、子供と妻を残して出征した人ばかり。故郷の息子や娘を思い出すからなのか、島で子供を見るなり、抱っこしたり、頭を撫でてくれたりする兵士が多かった。

父が小野寺中隊の炊事班に食料を提供したときのことだ。その中には、硫黄島産の砂糖が1樽あった。戦時下の本土で、砂糖は稀少品だった。「池上」という名の年配の炊事班長が「これを故郷の子供たちに食べさせてあげたいな……」と涙ぐんでいた。

山下家の近くには、小野寺中隊のほかに駐屯した部隊があった。隊長は「松原」という名だった。松原隊長が初めて自宅に来たとき、賢二は敷地内の豚小屋で餌を与えていた。声をかけられ、賢二はとっさに右手を帽子のひさしの高さに上げて、松原隊長に顔を向けた。小学校で習った「挙手の礼」だ。何歳か、と聞かれた賢二は大きな声で「はい！ 15歳（数え年）であります！」と答えた。その瞬間、松原隊長は軍人然とした態度を緩ませ「元気だなあ」と言って空に目を向けた。

松原隊長は「息子も15歳なんだ」とのちに教えてくれた。出会って以来、松原隊長は陣地に連れて行ってくれたり、軍刀を触らせてくれたりした。故郷に残した息子代わりだったのかもしれない。

賢二にとって忘れられない日付がある。1944年3月10日だ。兵士たちにとって大切な「陸軍記念日」だった。午前9時ごろから観兵式が行われた。賢二はその模様を遠くから眺め続けた。式典会場までの在島部隊による行進は数キロにも及んだ。日本が戦争で負けることはない──。この勇ましい光景を見て、賢二はそんな思いを強めた。

昼まで眺め続けた後、午後に帰宅すると、手塩にかけて育てていた白い豚が一頭いなくなっていた。32貫（約120キロ）もある立派な豚だった。父に聞くと、「今日は兵士たちにとってお祭りだそうだから、島を守ってくれているお礼に贈呈した」とのことだった。貴重な豚を受け取った小野寺は感激の涙を流して喜んだという。

兵士たちの食事は乾燥野菜などが中心だった。新鮮な豚肉は極めて貴重な栄養源だった。小野寺は、自分の中隊だけで食べるわけにはいかないと、隣の二つの部隊にも分けていた。どの部隊の兵士たちも大いに喜び、その姿を見た父も母も大満足の表情を見せていた。

芝居に使いたいから、と兵士たちが衣類を借りに山下家に来た。父のオーバー、姉の着物、賢二の学帽などを渡した。この日、午後から休暇となった兵士たちは演芸大会を開いた。賢二も観に行った。レモングラス畑の一角に建てられた舞台上で、歌や芝居などが次々と披露された。歌が上手な兵士は多く、会場は大盛り上がりだった。

雰囲気ががらりと変わった一幕があった。一人の兵士が「誰か故郷を想わざる」を歌ったときだ。「うまいぞ」「いいぞ」とはやし立てていた兵士たちだったが、その声は次第に小さくなり、やがてすすり泣く声があちこちから聞こえだした。

1945年3月の「硫黄島玉砕」のちょうど1年前のことだった。

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

